Экономика

Lenta.ruLenta.ruВласти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
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с чего всё началось

Нацпроект «Эпидемия»

Статьи бюджета скинулись на лечение экономики Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб.
Коммерсантъ16 апреля в 18:03

Подробнее о событии

В Минфине нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Piter.tv17 апреля в 05:18

Бизнес поддержат за счет нацпроектов

Deita.ru16 апреля в 23:45

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Lenta.ru17 апреля в 04:18

«Ъ»: Минфин скорректирует расходную часть бюджета РФ для поддержки экономики

ТАСС17 апреля в 02:28

Минфин объяснил, откуда взял деньги на борьбу с коронавирусом

ИА Красная Весна17 апреля в 04:42

Минфин РФ урежет финансирование нацпроектов из-за коронавируса

URA.Ru16 апреля в 21:31

Нацпроект «Эпидемия»

Коммерсантъ16 апреля в 18:03
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Политика

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
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Транспорт

В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима

Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском вчера в 03:23
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Общество

В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом

РБК вчера в 16:35
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Недвижимость

Программу льготной ипотеки под 6,5% запустят в России

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых», — сказал российский лидер.
REGNUM 17 апреля в 01:15
3,4K
Общество

Россия вывезет соотечественников из Турции двумя рейсами 21 апреля

Россия организует вывоз граждан, оставшихся в Турции, двумя рейсами "Аэрофлота" в Казань и Екатеринбург 21 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Минкомсвязи России.
Газета.Ru вчера в 18:14
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Шоу-бизнес

Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян

В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия вчера в 10:34
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Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
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Общество

Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом

Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
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Здоровье

На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su вчера в 04:19
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Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
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Шоу-бизнес

Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

Невские Новости вчера в 20:30
Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
1,2K
Авто

В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ

Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10
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Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2K
Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
1,1K
Армия и оружие

Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника

Piter.tv 17 апреля в 08:06
11
Общество

Работающие россияне старше 65 лет получат больничные листы

С 20 по 30 апреля рабочие россияне старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции, могут получить электронный больничный.
1pnz.ru 17 апреля в 08:29
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Экономика

МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран

Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru вчера в 19:06
2
Общество

Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса

Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
7
Общество

Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски

Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
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Политика

Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

РИА Новости 17 апреля в 22:40
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце

Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
Слово и Дело вчера в 10:08
22
Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Политика

Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав

Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 07:27
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Космос

Пока комета Atlas разваливается, комета Swan занимает ее место на небе

AstroNews.ru вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру и острые ключицы

Обнаженную грудь Брежнева прикрыла рукой, а чтобы продемонстрировать идеальную линию плеч и длинную шею, собрала копну белокурых волос в расслабленный пучок.
Live24 вчера в 06:21
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Культура

Умер писатель и журналист Александр Кабаков

Ведомости 03:25
9
Происшествия

В Кузбассе зафиксировали еще шесть случаев COVID-19

Заражение коронавирусной инфекцией выявлено еще у шести жителей Кузбасса, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
РИА Новости 00:32
2
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
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