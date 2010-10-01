Экономика

ИзвестияИзвестияДальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Появление нового воздушного перевозчика, по мнению сенаторов, решит проблему транспортной доступности региона. Однако авиаэксперты считают проект слишком затратным и предлагают увеличить субсидирование существующих авиакомпаний.
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Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известия16:01

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАСС17:56

В России обсудят создание авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВ17:40

В правительстве обсуждается создание лоукостера для Дальнего востока

Красная весна15:09

Доставайте свои чемоданы – новая авиакомпания уронит цены на перевозки для россиян

MagadanMedia.ru16:55

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ДВ-РОСС18:31
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:37, Ашберн
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Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
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Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею

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Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
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Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
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Автор YouTube-канала DarwinStreams решил представить, что бы было, если бы новый сериал стал игрой.
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Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА

Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
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Что изменится в жизни россиян с 1 января

С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
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В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч

На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
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В США самолет упал на жилой дом

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Не хватило запала после Канады. Россия уступила США, игравшим не как американцы

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
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Еще три человека пожаловались на недуг в социальных сетях. Несколько зрителей уверяют, что видели припадки у других.
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В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области погибли двое детей.
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В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией

Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
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По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
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Гвардиола побил рекорд Моуринью по скорости достижения 100 побед в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола побил рекорд наставника лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью по быстроте достижения отметки в 100 побед в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина

Российского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши после слов российского президента о польском дипломате в нацистской Германии.
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По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе.
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Опубликованы самые курьезные запросы в посольства Британии за 2019 год

Список из десяти самых необычных вопросов, направленных в адрес диппредставительств Великобритании, 28 декабря опубликовала пресс-служба МИД страны.
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