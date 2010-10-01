Экономика
ИзвестияДальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Появление нового воздушного перевозчика, по мнению сенаторов, решит проблему транспортной доступности региона. Однако авиаэксперты считают проект слишком затратным и предлагают увеличить субсидирование существующих авиакомпаний.
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Политика
Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии
Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею
Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3. Первый период прошел в равной борьбе.
Политика
Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел
По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Кино
Энтузиаст показал сериал «Ведьмак» в виде компьютерной игры
Автор YouTube-канала DarwinStreams решил представить, что бы было, если бы новый сериал стал игрой.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА
Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Гаджеты
В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч
На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Происшествия
В США самолет упал на жилой дом
Хоккей
Не хватило запала после Канады. Россия уступила США, игравшим не как американцы
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Происшествия
Водитель взорвал гранату на Дунайском путепроводе
Общество
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
Политика
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский лично встречает у трапа самолета освобожденных в Донбассе украинцев, прибывших в киевский аэропорт "Борисполь", следует из прямой трансляции, которую ведут украинские телеканалы.
Кино
Зрители новых «Звездных войн» пожаловались на эпилептические припадки
Еще три человека пожаловались на недуг в социальных сетях. Несколько зрителей уверяют, что видели припадки у других.
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области погибли двое детей.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Политика
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Футбол
Гвардиола побил рекорд Моуринью по скорости достижения 100 побед в АПЛ
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола побил рекорд наставника лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью по быстроте достижения отметки в 100 побед в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина
Российского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши после слов российского президента о польском дипломате в нацистской Германии.
Футбол
«Брайтон» хочет приобрести Чалова в январе
По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе.
Общество
Опубликованы самые курьезные запросы в посольства Британии за 2019 год
Список из десяти самых необычных вопросов, направленных в адрес диппредставительств Великобритании, 28 декабря опубликовала пресс-служба МИД страны.