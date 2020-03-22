Коронавирус
Эхо МосквыВласти России пока не склоняются к ужесточению карантина
Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина, сказали представители правительства агентству РИА Новости. Сообщения по этому поводу, добавил источник агентства, не соответствуют действительности. Ранее другой источник РИА утверждал, что правительство обсуждает возможное ужесточение мер.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.РИА Новости04:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Онищенко напомнил об экономических потерях Китая из-за ужесточения карантина
Национальная служба новостей05:58
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Финансы
Назван курс доллара на конец марта
На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
Общество
В Германии из-за коронавируса запретили собираться больше, чем по двое
Власти Германии ввели запрет на собрания более двух человек для противодействия распространению коронавируса.
Политика
«Штандард»: Россия эффективнее Европы отреагировала на коронавирус
Австрийская газета "Штандард" опубликовала материал, в котором говорится, что России удается сдерживать количество заразившихся новым коронавирусом на низком уровне, в то время как Европа все глубже оказывается в кризисной ситуации.
Спорт
МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно возможности переноса Олимпиады-2020 в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Общество
Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
Армия и оружие
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Самолеты ВКС доставят туда восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование, сообщает Минобороны.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Общество
СМИ прогнозируют коллапс экономики в США из-за мер против коронавируса
В WSJ подчёркивают, что эффект от остановки экономики будет подобен цунами, которое «сметёт» десятки миллионов человек со своих рабочих мест.
Происшествия
Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России
Анонимные сообщения о минировании восьми внутрироссийских рейсов поступили в течение последних суток, рассказали ТАСС в экстренных службах.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Религия
Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию
Культура
Турецкий актер Бурак Озчивит возмутил русских фанатов Халита Эргенча
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Политика
Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается
В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Аvia.pro сообщил о разрушениях на ВВП российской базы Хмеймим в Сирии
Общество
Суточная смертность от коронавируса в Италии начала уменьшаться
Число смертельных исходов болезни COVID-19 в Италии за сутки сократилось, заявил 22 марта глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли в ходе брифинга.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Футбол
Брат Игуаина: «Гонсало не сбежал в Аргентину, наша мама болеет раком»
Никола Игуаин, брат форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, ответил на критику болельщиков, раздраженных вылетом нападающего в Аргентину во время карантина из-за коронавируса.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Здоровье
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Общество
Киселёв описал происходящее фразой Черномырдина
В конце 2004 года, 26 декабря, в Индийском океане случилось грандиозное землетрясение.
Космос
Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео
Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Здоровье
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
Происшествия
По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников
Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.