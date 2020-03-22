"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.

с чего всё началось

Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина, сказали представители правительства агентству РИА Новости. Сообщения по этому поводу, добавил источник агентства, не соответствуют действительности. Ранее другой источник РИА утверждал, что правительство обсуждает возможное ужесточение мер.

Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина

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