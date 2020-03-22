Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВласти России пока не склоняются к ужесточению карантина

Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина, сказали представители правительства агентству РИА Новости. Сообщения по этому поводу, добавил источник агентства, не соответствуют действительности. Ранее другой источник РИА утверждал, что правительство обсуждает возможное ужесточение мер.
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с чего всё началось

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
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Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России

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Киселёв описал происходящее фразой Черномырдина

В конце 2004 года, 26 декабря, в Индийском океане случилось грандиозное землетрясение.
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ТАСС 13:02
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По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
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