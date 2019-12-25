Экономика

Lenta.ruLenta.ruВласти России потратили 80 миллиардов рублей зря

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей. Однако средства выделяли зря, поскольку ситуация в этой сфере почти не изменилась. К такому выводу в своем докладе пришла Счетная палата, передает Forbes.
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Десятки миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса были потрачены напрасно

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