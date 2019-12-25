Экономика

Lenta.ruLenta.ruВласти России потратили 80 миллиардов рублей зря

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей. Однако средства выделяли зря, поскольку ситуация в этой сфере почти не изменилась. К такому выводу в своем докладе пришла Счетная палата, передает Forbes.
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с чего всё началось

Десятки миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса были потрачены напрасно

Потраченные на поддержку малого бизнеса 80 млрд рублей за четыре года с 2014 по 2018 год не оказали влияния на положение этого бизнеса. Это обнаружила Счетная палата, проанализировав эффективность господдержки малого и среднего бизнеса (МСП).
Forbesвчера в 16:00

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В Счётной палате заявили, что миллиарды рублей на поддержку малого бизнеса потратили впустую

Ореанда-Новости08:29

Беззаёмный бизнес

Веквчера в 09:15

Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря

Lenta.ru06:21

В Счетной палате назвали меры поддержки малого бизнеса неэффективными

АБН02:01

Счетная палата: Власти впустую потратили 80 млрд рублей из бюджета

БИЗНЕС Online00:11

Десятки миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса были потрачены напрасно

Forbesвчера в 16:00

Миллиарды рублей на поддержку малого бизнеса потратили напрасно

Московский Комсомолец07:54
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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В России на 97-м году жизни умер генерал армии и выдающийся военачальник Махмут Гареев.
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Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

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Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

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Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
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The New York Times (США): правда, что США теряют Вселенную? (The New York Times)

США вот-вот потеряют Вселенную.
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Разработчики Beyond Skyrim: Morrowind показали новые живописные пейзажи

Разработчики мода Beyond Skyrim для The Elder Scrolls V выпустили свежий ролик, который демонстрирует обновлённые локации Морровинда.
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«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»

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В правительстве обсуждается выход Банка России из капитала Сбербанка.
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Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год

Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
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BMW отзывает 19 000 автомобилей в России

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Матвиенко не исключает отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от НДФЛ малоимущих.
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В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь

Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
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Ирина Старшенбаум призналась, что отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова

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