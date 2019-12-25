Потраченные на поддержку малого бизнеса 80 млрд рублей за четыре года с 2014 по 2018 год не оказали влияния на положение этого бизнеса. Это обнаружила Счетная палата, проанализировав эффективность господдержки малого и среднего бизнеса (МСП).

с чего всё началось

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей. Однако средства выделяли зря, поскольку ситуация в этой сфере почти не изменилась. К такому выводу в своем докладе пришла Счетная палата, передает Forbes.

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