Экономика

Lenta.ruLenta.ruВласти России потратили 80 миллиардов рублей зря

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей. Однако средства выделяли зря, поскольку ситуация в этой сфере почти не изменилась. К такому выводу в своем докладе пришла Счетная палата, передает Forbes.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

Десятки миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса были потрачены напрасно

В ближайшие пять лет государство планирует потратить на поддержку малого и среднего бизнеса 244 млрд рублей, следует из паспорта соответствующего нацпроекта. С 2014 года по 2018 год оно уже направило на поддержку МСП через специализированные организации около 80 млрд рублей.
Forbesвчера в 16:00

Подробнее о событии

Счетная палата: Власти впустую потратили 80 млрд рублей из бюджета

БИЗНЕС Online00:11

В Счётной палате заявили, что миллиарды рублей на поддержку малого бизнеса потратили впустую

Ореанда-Новости08:29

Миллиарды рублей на поддержку малого бизнеса потратили напрасно

Московский Комсомолец07:54

Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря

Lenta.ru06:21

СП: эффект от потраченных 80 млрд на поддержку бизнеса незначителен

Новый Калининград.Ru09:40

Десятки миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса были потрачены напрасно

Forbesвчера в 16:00

Беззаёмный бизнес

Веквчера в 09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Политика

Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро

Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
Российская газета 11:45
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
Политика

Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 11:50
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Общество

Дети принца Уильяма появились на рождественской службе и восхитили фанатов

Как пишет издание Vogue, принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли детей на службу впервые, чем восхитили пользователей социальных сетей.
Lenta.ru 12:05
Происшествия

У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Компания вчера в 08:43
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Общество

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

RT на русском 05:39
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости 10:43
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Общество

Гуцериев объяснил данные об обысках действиями «созвездия идиотов»

Российский олигарх, глава «Сафмара» Михаил Гуцериев опроверг информацию об обысках в московской квартире и офисах компании.
Lenta.ru 11:48
Политика

Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде

Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Snob.ru 12:00
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° вчера в 11:29
Политика

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК 10:41
Политика

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Газета.Ru 09:45
Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
Происшествия

Пилот упавшего в Хабаровском крае Су-57 не впервые попал в аварию

Коммерсантъ 03:06
Политика

В Кремле оценили увольнение журналистки, задавшей вопрос Путину

В Кремле не знают причин увольнения журналистки Окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции.
Национальная служба новостей вчера в 07:28
Шоу-бизнес

64-летняя жена Гогена Солнцева снялась для супруга в мокром платье

Во второй части фотосессии, Екатерина сменила байкерский наряд на полупрозрачное платье.
Privet-Rostov.ru 12:01
Общество

В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь

Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
RT на русском 01:45
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru 05:34
Шоу-бизнес

Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка

Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.
WomanHit.ru 03:04
Футбол

Кононов рассказал о взаимоотношениях с фанатами «Спартака» после отставки

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что не сталкивался с агрессией со стороны поклонников красно-белых при личных встречах.
RT на русском 11:59
Экономика

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное