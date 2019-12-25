Экономика

Lenta.ruLenta.ruВласти России потратили 80 миллиардов рублей зря

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей. Однако средства выделяли зря, поскольку ситуация в этой сфере почти не изменилась. К такому выводу в своем докладе пришла Счетная палата, передает Forbes.
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с чего всё началось

Десятки миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса были потрачены напрасно

В ближайшие пять лет государство планирует потратить на поддержку малого и среднего бизнеса 244 млрд рублей, следует из паспорта соответствующего нацпроекта. С 2014 года по 2018 год оно уже направило на поддержку МСП через специализированные организации около 80 млрд рублей.
Forbesвчера в 16:00

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Десятки миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса были потрачены напрасно

Forbesвчера в 16:00

Миллиарды рублей на поддержку малого бизнеса потратили напрасно

Московский Комсомолец07:54

Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря

Lenta.ru06:21

В Счетной палате назвали меры поддержки малого бизнеса неэффективными

АБН02:01

Счетная палата: Власти впустую потратили 80 млрд рублей из бюджета

БИЗНЕС Online00:11

В Счётной палате заявили, что миллиарды рублей на поддержку малого бизнеса потратили впустую

Ореанда-Новости08:29

Беззаёмный бизнес

Веквчера в 09:15
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Транспорт

Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за перекрытий в центре

Коммерсантъ 08:05
Общество

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

RT на русском 05:39
Армия и оружие

Сербские военные усмотрели в тульских «Корнетах» способность летать

Военные эксперты утверждают, что на месте нанесения удара замечены фрагменты снарядов, схожие с конструкцией боеприпасов тульских "Корнетов".
Тульская служба новостей 02:33
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

Путин заявил, что не все показатели по нацпроектам были достигнуты

Некоторые важные показатели по национальным проектам не были достигнуты, в том числе по снижению смертности, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 08:08
Общество

Олигарх из Перми проведет Новый год на острове Сен-Барт

Город342 06:53
Хоккей

Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер

Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.
Телеканал 360° 02:24
Общество

Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Ведомости 08:31
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 50 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.
Мослента 05:36
Общество

Балтийский завод провел испытания атомного ледокола «Арктика»

Специалисты "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) испытали новый, самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" на остойчивость, полученные данные будут использованы в ходе будущей эксплуатации атомохода, сообщила в среду пресс-служба "Балтзавода".
РИА Новости 08:52
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия 23 декабря в 17:49
Футбол

Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру

Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Sports.ru вчера в 08:08
Политика

Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
РБК 06:29
Происшествия

Российская 27-летняя пианистка погибла в венгерском хостеле

Российская пианистка Элина Валиева скончалась в Будапеште, Венгрия. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 25 декабря.
Lenta.ru 04:23
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Транспорт

Из Севастополя в Санкт-Петербург отправился первый поезд

Московский Комсомолец 08:08
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II уходит в историю

Как сообщает издание «Drom», 23 декабря на предприятии Toyota Motomachi был выпущен последний седан Toyota Mark X, который является преемником модели Mark II.
Тарантас Ньюс 00:17
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Авто

В 38 регионах России выросли продажи авто с пробегом

Еще в 35 регионах рост реализации автомобилей с пробегом составил менее 8%, в том числе в Подмосковье (+7,5%).
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Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия вчера в 14:37
Здоровье

Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
RuNews24.ru 23 декабря в 05:32
Кино

Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»

РБК вчера в 18:22
Общество

Расходы на достройку жилья для обманутых дольщиков оценили в ₽500 млрд

На строительство жилья для всех обманутых участников проектов по долевому строительству домов (дольщиков) потребуется дополнительно выделить около 500 млрд руб. Об этом заявил газете "Ведомости" гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олег Говорун.
РБК 04:32
Происшествия

Подростка забили гантелей и битой после отказа полиции искать его

Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелей.
Вести.Ru 08:35
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Ранее Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.
RT на русском 08:37
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Интерфакс 08:29
Автоспорт

Жена Шумахера обратилась к болельщикам

Lenta.ru 09:33
Кино

Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

Piter.tv 03:32
Общество

Голикова сообщила о естественном приросте населения в 18 регионах

Естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Армия и оружие

Китай испытывает ракету, способную поразить любую цель в США

Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии КНР запустила баллистическую ракету, которая способна поразить цели в любом месте на территории США.
News.ru 07:51
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