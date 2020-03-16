Въезд в страну разрешен лишь гражданам Германии, обладателям вида на жительство и работникам, живущим в приграничных районах. В тот же день стало известно о совместном решении властей Испании и Португалии о закрытии общих границ.

с чего всё началось

Власти России рассматривают вариант полного закрытия государственных границ, пишет Коммерсант со ссылкой на осведомленные источники в госструктурах. Один из собеседников издания уточнил, что ограничения не затронут граждан РФ и обладателей вида на жительство в России.

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