Коронавирус
9111.ruРоссия может полностью закрыть границы
Власти России рассматривают вариант полного закрытия государственных границ, пишет Коммерсант со ссылкой на осведомленные источники в госструктурах. Один из собеседников издания уточнил, что ограничения не затронут граждан РФ и обладателей вида на жительство в России.
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с чего всё началось
Въезд в страну разрешен лишь гражданам Германии, обладателям вида на жительство и работникам, живущим в приграничных районах. В тот же день стало известно о совместном решении властей Испании и Португалии о закрытии общих границ.Коммерсантъ12:11
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