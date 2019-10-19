с чего всё началось

На заседании, проходившем 17 октября, правительство одобрило проект поправок в закон о гражданстве. Проектом предусматривается, что комиссия сможет рассматривать заявления граждан Украины и Беларуси и признавать их носителями русского языка без проведения с ними собеседования.

Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Фигурное катание Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

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Шоу-бизнес Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.

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Происшествия Почти 9 тысяч человек остались без электричества на Алтае Около 9 тыс. жителей Солонешенского района Алтайского края остались без электричества в связи с аварией.

Политика Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.

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Происшествия Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.

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Наука Слишком активные нейроны сокращают жизнь Активность генов с возрастом меняется, и мозг человека помоложе можно отличить от мозга человека постарше, если сравнить, какие гены в них активны.

Происшествия В Германии раскрыли грабившую грузовики белорусскую группировку В Германии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали белорусскую организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась кражей товаров из грузовиков.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Политика Конгрессмены потребовали признать «Азов» террористической организацией Группа из 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом попросили госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему ряд экстремистских группировок, включая украинский батальон «Азов», не были включены Вашингтоном в список террористических организаций.

Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Политика Миллер заявил о возможности Украины снизить цену на газ на 20% Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.

Политика Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку.