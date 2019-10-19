Политика
Российская газетаУкраинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
На заседании, проходившем 17 октября, правительство одобрило проект поправок в закон о гражданстве. Проектом предусматривается, что комиссия сможет рассматривать заявления граждан Украины и Беларуси и признавать их носителями русского языка без проведения с ними собеседования.
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«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком»,— сообщает пресс-служба правительство.Коммерсантъ06:01
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