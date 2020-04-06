Коронавирус
Lenta.ruУтверждены меры по спасению экономики России от коронавируса
Российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
Правительство утвердило ряд мер поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.Российская газетавчера в 08:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство ввело меры поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Коммерсантъвчера в 07:50
Утверждены меры поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Российская газетавчера в 08:02
Правительство РФ утвердило меры по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с коронавирусом
Агентство Москвавчера в 07:31
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Здоровье
Прополис назван эффективным народным средством защиты от коронавируса
По словам Хорошева, настойка прополиса защищает в период пандемии. Это народное средство можно приобрести в уже готовом виде.
Общество
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 пациентов скончались, 88 поправились, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано два новых случая коронавируса
По сведениям региональных санитарных врачей и официльного сайта стопкоронавирус.рф во Владимирской области за минувшие сутки, с 5 по 6 апреля, официально подтверждены два случая заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Австрия намерена смягчить карантинные меры
Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Здоровье
Диетолог рассказала о правильном питании в условиях карантина
Что же касается непосредственно самого питания, то, по мнению специалиста, в период карантина очень полезна средиземноморская диета, богатая овощами и фруктами.
Финансы
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро
Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Общество
В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода на улицу
В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода граждан из дома. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.
Политика
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
Как отметил дипломат, необходимо понять, сколько в действительности россиян планируют вернуться на родину.
Общество
В Брянской области подтвердили еще 32 случая коронавируса
В Брянской области официально диагноз "коронавирус" подтвержден у 56 человек. За последние сутки заболевание выявили у еще 32 человек.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Футбол
Прокуратура США обвинила ФИФА в получении взяток от России и Катара
Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заявила, что работники Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Общество
На строительство музеев по проекту Владимира Путина потратили почти 10 миллиардов рублей
Общая стоимость проекта оценивалось в 120 миллиардов рублей.
Технологии
WhatsApp вводит новые ограничения для пересылки сообщений
WhatsApp вводит новые меры по борьбе с распространением дезинформации, связанной с пандемией COVID-19.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Наука
Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель
Выяснился маркер, который наблюдается у большого числа жертв коронавируса. Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Экономика
Лукашенко назвал задачей Белоруссии независимость от «нефтяных игр»
А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — заявил президент, отметив, что текущие события в мире требуют оперативных мер.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Экономика
Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики
Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Минфин предложил обязать экспресс-перевозчиков заказов из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.