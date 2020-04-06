с чего всё началось

Российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Утверждены меры по спасению экономики России от коронавируса

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.

Общество В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 пациентов скончались, 88 поправились, сообщили в оперативном штабе.

Общество Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.

Общество Во Владимирской области зарегистрировано два новых случая коронавируса По сведениям региональных санитарных врачей и официльного сайта стопкоронавирус.рф во Владимирской области за минувшие сутки, с 5 по 6 апреля, официально подтверждены два случая заражения коронавирусной инфекцией.

Общество Австрия намерена смягчить карантинные меры Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Политика Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.

Здоровье Диетолог рассказала о правильном питании в условиях карантина Что же касается непосредственно самого питания, то, по мнению специалиста, в период карантина очень полезна средиземноморская диета, богатая овощами и фруктами.

Общество В Брянской области подтвердили еще 32 случая коронавируса В Брянской области официально диагноз "коронавирус" подтвержден у 56 человек. За последние сутки заболевание выявили у еще 32 человек.

Футбол Прокуратура США обвинила ФИФА в получении взяток от России и Катара Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заявила, что работники Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Наука Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель Выяснился маркер, который наблюдается у большого числа жертв коронавируса. Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель.

Экономика Лукашенко назвал задачей Белоруссии независимость от «нефтяных игр» А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — заявил президент, отметив, что текущие события в мире требуют оперативных мер.

Экономика Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Минфин предложил обязать экспресс-перевозчиков заказов из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.