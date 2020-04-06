Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУтверждены меры по спасению экономики России от коронавируса

Российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Правительство утвердило
 ряд мер поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газетавчера в 08:02

Подробнее о событии

Правительство ввело меры поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Коммерсантъвчера в 07:50

Утверждены меры по спасению экономики России от коронавируса

Lenta.ruвчера в 08:21

Утверждены меры поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Российская газетавчера в 08:02

В России утвердили меры по спасению экономики от коронавируса

РИА Новостивчера в 12:11

Правительство РФ утвердило меры по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 07:31

Правительство утвердило меры для устойчивого развития экономики

Известиявчера в 07:21

Кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики

ТАССвчера в 07:20
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Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Здоровье

Прополис назван эффективным народным средством защиты от коронавируса

По словам Хорошева, настойка прополиса защищает в период пандемии. Это народное средство можно приобрести в уже готовом виде.
Live24 вчера в 02:30
Общество

В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 пациентов скончались, 88 поправились, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:31
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Общество

Во Владимирской области зарегистрировано два новых случая коронавируса

По сведениям региональных санитарных врачей и официльного сайта стопкоронавирус.рф во Владимирской области за минувшие сутки, с 5 по 6 апреля, официально подтверждены два случая заражения коронавирусной инфекцией.
Провинция.ру вчера в 03:54
Общество

Австрия намерена смягчить карантинные меры

Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 09:54
Единоборства

Президент UFC не видит вины Хабиба в отказе от боя с Фергюсоном

Газета.Ru 02:50
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Общество

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:11
Здоровье

Диетолог рассказала о правильном питании в условиях карантина

Что же касается непосредственно самого питания, то, по мнению специалиста, в период карантина очень полезна средиземноморская диета, богатая овощами и фруктами.
Известия вчера в 22:02
Финансы

Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Российская газета 04:14
Общество

В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода на улицу

В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода граждан из дома. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.
Газета.Ru 02:20
Общество

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Известия 03:23
Политика

Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс

Как отметил дипломат, необходимо понять, сколько в действительности россиян планируют вернуться на родину.
РИА Новости вчера в 23:39
Общество

В Брянской области подтвердили еще 32 случая коронавируса

В Брянской области официально диагноз "коронавирус" подтвержден у 56 человек. За последние сутки заболевание выявили у еще 32 человек.
КП - Брянск 01:28
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Футбол

Прокуратура США обвинила ФИФА в получении взяток от России и Катара

Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заявила, что работники Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Международный антикоррупционный портал 04:21
Общество

На строительство музеев по проекту Владимира Путина потратили почти 10 миллиардов рублей

Общая стоимость проекта оценивалось в 120 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 03:30
Технологии

WhatsApp вводит новые ограничения для пересылки сообщений

WhatsApp вводит новые меры по борьбе с распространением дезинформации, связанной с пандемией COVID-19.
News.ru 04:33
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Наука

Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель

Выяснился маркер, который наблюдается у большого числа жертв коронавируса. Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель.
Piter.tv 03:38
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Экономика

Лукашенко назвал задачей Белоруссии независимость от «нефтяных игр»

А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — заявил президент, отметив, что текущие события в мире требуют оперативных мер.
РБК 04:37
Игры

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru 05 апреля в 11:30
Экономика

Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики

Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Минфин предложил обязать экспресс-перевозчиков заказов из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели.
Коммерсантъ вчера в 18:17
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Экономика

Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Ведомости вчера в 10:41
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