Финансы
Московский КомсомолецВласти России увеличат размер маткапитала на первого ребенка
Проект был подготовлен с учетом прогнозов социально-экономического развития страны. На данный момент размер маткапитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семья получает дополнительные 150 тысяч рублей.
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Политика
Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии
"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Здоровье
В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19
В Алтайском крае зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 21 июня в 03:00
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции до конца июня
В автономном округе продлен режим обязательной самоизоляции граждан до 30 июня.
Новости Югры вчера в 12:53
Общество
Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников
«Почти 22 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы», — пояснили там.
RT на русском вчера в 11:38
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Экономика
К Набиулиной в Госдуме возникли вопросы по поводу Японии
В комитете Госдумы по экономической политике вызвало удивление отсутствие каких-либо пояснений от команды Эльвиры Набиуллиной по поводу вложений $73 миллиардов в сомнительные активы.
LentaChel.ru вчера в 23:52
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия вчера в 00:18
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Газета.Ru 02:18
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Политика
США выразили желание работать с РФ в рамках Договора по открытому небу
США по-прежнему намерены сотрудничать с Россией с целью решения вопросов в рамках Договора по открытому небу.
Профиль 02:05
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
Происшествия
В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Авто
Российский рынок покинули два популярных кроссовера Haval
Профиль 21 июня в 04:50
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Игры
Бывший продюсер Rockstar пояснил анонс переиздания GTA V на PS5 вместо выпуска GTA VI
Дарион Ловенштейн, ранее работавший на должности продюсера в компании Rockstar (с 2002 по 2006 год), поделился мыслями на тему многочисленных споров, которые породила презентация PlayStation 5. Фанаты Grand Theft Auto удивились, что вместо анонса GTA VI компанией было лишь анонсировано переиздание GTA V на новой платформе.
Чемпионат вчера в 09:14
Политика
Лукашенко попросил оппозиционеров не оскорблять его
Невские Новости вчера в 21:46
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru вчера в 03:04
Политика
Трамп обвинил Обаму в госизмене
Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 22:16
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM вчера в 10:54
Экономика
Российский туроператор закрылся из-за коронавируса после 27 лет работы
На российском туристическом рынке первые потери от пандемии коронавируса: о прекращении работы объявил петербургский туроператор "Ника", пишет "Коммерсант".
ПРАЙМ 02:46
Общество
Глава Росстата объяснил расхождение в данных о смертности от COVID-19
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
Игры
The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице
Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
News.ru вчера в 02:33
Общество
СМИ узнали о плане Минприроды сократить границы зон контроля пожаров
Министерство природных ресурсов России предлагает значительно сократить «зоны контроля», на которых региональным властям можно не тушить лесные пожары.
РБК 02:43