В ближайшие пять лет государство планирует потратить на поддержку малого и среднего бизнеса 244 млрд рублей, следует из паспорта соответствующего нацпроекта. С 2014 года по 2018 год оно уже направило на поддержку МСП через специализированные организации около 80 млрд рублей.

с чего всё началось

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей. Однако средства выделяли зря, поскольку ситуация в этой сфере почти не изменилась. К такому выводу в своем докладе пришла Счетная палата, передает Forbes.

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