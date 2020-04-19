Коронавирус
РБК Ростов-на-ДонуВласти Ростова рассказали о выдаче пропусков для работающих
«Указанные разрешения предназначены для сотрудников организаций, действующих на территории Ростова, деятельность которых не была приостановлена в ситуации распространения коронавируса», — говорится в официальном сообщении. Выдача разрешений будет проходить в районных пунктах.
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Ростовские власти уточнили, где можно получить новый пропуск для перемещения по городу
КП - Ростов-на-Дону13:19
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