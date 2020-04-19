«Указанные разрешения предназначены для сотрудников организаций, действующих на территории Ростова, деятельность которых не была приостановлена в ситуации распространения коронавируса», — говорится в официальном сообщении. Выдача разрешений будет проходить в районных пунктах.

Власти Ростова рассказали о выдаче пропусков для работающих

Футбол «Реал» рассчитывает заработать 120 миллионов на продаже футболистов Кроме прибыли от продаж, «Реал» также сможет сэкономить около 75 миллионов евро на зарплатах.

Общество Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 277

Культура Кинорынок Marché Du Film пройдет онлайн С 22 по 26 июня в онлайн-формате пройдет постоянный деловой спутник Каннского кинофестиваля − кинорынок Marché du Film.

Футбол Каррера сравнил чемпионаты России и Греции Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий АЕК, сравнил уровни национальных чемпионатов Греции и России. 1

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 738

Общество В Великобритании начнут производить вакцину от коронавируса В Великобритании со следующей недели начнут выпуск вакцины от коронавирусной инфекции, несмотря на её не прохождение клинических испытаний. 96

Общество Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий. 91

Политика Вьетнам опротестовал решение Китая в отношении спорных островов Власти Вьетнама выразили протест КНР в связи с заявлением китайской стороны о формировании двух островных уездов на спроных архипелаге Спратли (Наньша) и Парасельских островах (Сиша), что в Южно-Китайском море.

Хоккей Панарин рассказал о границах благотворительности Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.

Авто Volkswagen опубликовал снимки нового кроссовера Nivus Несмотря на камуфляж, которым Volkswagen традиционно маскирует все «предпремьерные» прототипы, о форме кузова и некоторых дизайн-элементах нового кроссовера можно судить почти безошибочно. 9

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 855

Политика Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.

Политика Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране находится под полным контролем. 472

Общество Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать. 36

Происшествия В Мурманской области умерла пожилая женщина с коронавирусом Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя женщина, которая лечилась от COVID-19 самостоятельно дома, кроме того, у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщили в оперштабе региона. 4

Шоу-бизнес Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца. 8