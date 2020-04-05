Все новые положения и запреты введены с учетом предписаний главного санитарного врача по Ростовской области. Постановление уточняет, какие из предприятий и организаций могут быть отнесены к категории непрерывно действующих.

с чего всё началось

Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на Официальном портале Правительства Ростовской области. Кроме того, администрация ввела запрет на посещение лесов и охотничьих угодий.

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