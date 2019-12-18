Политика
Наша версияВласти США через суд получили право на доходы от книги Сноудена
Американские власти получили право на доходы от продажи книги «Личное дело», написанной бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом. Соответствующее решение было принято окружным судом штата Вирджиния, пишет Bloomberg.
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Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Происшествия
При столкновениях возле Рады пострадали двадцать три силовика
Двадцать три сотрудника полиции и Нацгвардии пострадали при столкновениях возле Верховной рады, которые произошли 17 декабря.
Общество
Собянин призвал не плакать над сносом «Соловья»
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал снос киноцентра "Соловей", передает РИА "Новости".
Политика
В Раде захотели сделать из Кубани «украинскую» Кубу
Депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в ходе заседания парламента призвал "заполучить" Кубань в сферу влияния Киева.
Здоровье
В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков
В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Политика
Меркель выступила против антироссийских санкций США
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2».
Общество
Госдума приняла закон о виноделии в России
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Политика
Парламент ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
Политика
Украина подписала соглашение с Румынией о реверсе газа
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Политика
Песков назвал одно из главных событий 2019 года
Общество
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Хоккей
Квартальнов о трансферах «Ак Барса»: Хочется улучшить одну из позиций
Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов рассказал о намерении команды подписать еще одного игрока до дедлайна.
Общество
«Улицу миллиардеров» в Нью-Йорке назвали самой роскошной в мире
«Улица миллиардеров» — одно из главных в Нью-Йорке мест для шопинга, указано в гиде по городу.
Наука
Портрет древнего подростка восстановили по жвачке из смолы
Исследователи смогли восстановить портрет древнего человека подросткового возраста по найденной древней жвачке из берёзовой смолы, на которой осталась человеческая ДНК, сообщает Lenta.ru.
Происшествия
Задравшего стюардессе юбку пьяного россиянина наказали
Отмечается, что в момент посадки на рейс россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения и затем продолжил выпивать во время перелета.
Фигурное катание
Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой
Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.
Игры
Как сыграть в ААА-игры на слабом компьютере? Облако от GeForce c полным набором тайтлов
Всем, кто хочет играть в топовые игры на PC, не беспокоясь о проседающем FPS, настройках графики, апгрейде железа, багах и прочих проблемах, которые всегда ассоциировались с PC-геймингом.
Шоу-бизнес
Настя Каменских полностью обнажилась, чтобы понять себя
На снимке 32-летняя звезда шоу-бизнеса сидит на качелях полностью обнаженная, повернувшись к объективу спиной.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу, находясь за воротами соперника.
Политика
Пелоси назвала дату голосования по импичменту Трампа
Спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала дату проведения голосования в отношении импичмента президента США Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую фотографией без фотошопа
Подписчики Натальи Водяновой и Яны Рудковской сразу заметили разительные отличия между снимками и заявили, что модель подставила продюсера.
Шоу-бизнес
Дана Борисова вызывала врачей, чтобы снять наркотическую ломку
После осмотра медики диагностировали абстинентный синдром на фоне приема запрещенных веществ, который называют попросту наркотической ломкой.
Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Армия и оружие
Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.
Общество
Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму
Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.