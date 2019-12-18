Американские власти получили право на доходы от продажи книги «Личное дело», написанной бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом. Соответствующее решение было принято окружным судом штата Вирджиния, пишет Bloomberg.

Власти США через суд получили право на доходы от книги Сноудена

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