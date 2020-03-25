Коронавирус
РБКВласти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT).
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Общество
Стоматологам Москвы разрешили оказывать только экстренную помощь
В городе будут закрыты кинозалы, клубы, дискотеки, библиотеки и другие досуговые учреждения, а в торгово-развлекательных центрах закроют в том числе игровые комнаты.
Общество
В России зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусом
Москва, 25 марта 2020, 12:14 — REGNUM В 20 российских регионах за сутки зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Кино
Звезда «Терминатора» и «Чужих» сыграет во втором сезоне «Мандалорца»
Экономика
В общепите предупредили о риске массовых банкротств из-за коронавируса
Непродовольственная розница и сети общественного питания предупредили правительство России о риске массовых банкротств и попросили поддержать их в связи с распространением коронавируса, говорится в коллективном письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Общество
Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей
В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
Происшествия
Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку
Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Политика
Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС
Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Общество
В России может почти полностью прекратиться региональное авиасообщение
Международные авиаперевозки сжались на 80 %, а после возвращения россиян из-за границы и вовсе остановятся.
Общество
Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке
В сети появилось видео посещения президентом России Владимиром Путиным больницы в Коммунарке, которая стала базовой для пациентов с подозрением на коронавирус в столичном регионе.
Футбол
«Барселона» может продать восемь футболистов
Каталонская "Барселона" может продать восемь футболистов в летнее трансферное окно, передает Sport.es.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Армия и оружие
Российская военная колонна в Риме попала на видео
Российская военная колонна, которая должна помочь Италии в борьбе с коронавирусом, попала на видео.
Кино
Дэвид Харбор прокомментировал возможную дату премьеры 4 сезона «Очень странных дел»
Распространено мнение, что премьера четвертого сезона состоится не раньше первых месяцев 2021 года, а теперь выяснилось, что дело именно так и обстоит — эту информацию подтвердил актер Дэвид Харбор, исполняющий в сериале роль Джима Хоппера.
Здоровье
Минздрав Белоруссии отверг итальянский сценарий эпидемии коронавируса
Распространение коронавируса COVID-19 в Белоруссии не пойдёт по итальянскому сценарию.
Кино
Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Здоровье
Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
По последним данным, в мире заразились более 300 тысяч человек, скончались более 15 тысяч. В России выявлено 438 случаев заражения.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Энергетика
Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Культура
Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.