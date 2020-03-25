Коронавирус

РБКРБКВласти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT).
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США решили потратить на поддержку экономики 2 триллиона долларов

Lenta.ru08:26

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

РИА Новости01:35

Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики

РБК05:11

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Взгляд.ру01:55

Белый дом и сенаторы-демократы достигли соглашения о поддержке экономики на $2 трлн

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Сенат Конгресса намерен 25 марта одобрить пакет экономических мер на $2 трлн

ТАСС02:45

В Конгрессе США согласовали пакет помощи американской экономике в $2 триллиона

Новые Известия07:25
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Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Вести.Ru 06:15
Общество

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В городе будут закрыты кинозалы, клубы, дискотеки, библиотеки и другие досуговые учреждения, а в торгово-развлекательных центрах закроют в том числе игровые комнаты.
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В России зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:14 — REGNUM В 20 российских регионах за сутки зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом.
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Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
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В общепите предупредили о риске массовых банкротств из-за коронавируса

Непродовольственная розница и сети общественного питания предупредили правительство России о риске массовых банкротств и попросили поддержать их в связи с распространением коронавируса, говорится в коллективном письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:35
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Общество

Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей

В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
РБК 07:26
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Происшествия

Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку

Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Российская газета 07:35
Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
ТАСС 08:19
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Общество

В России может почти полностью прекратиться региональное авиасообщение

Международные авиаперевозки сжались на 80 %, а после возвращения россиян из-за границы и вовсе остановятся.
Про.Тонкости 08:30
Общество

Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке

В сети появилось видео посещения президентом России Владимиром Путиным больницы в Коммунарке, которая стала базовой для пациентов с подозрением на коронавирус в столичном регионе.
Национальная служба новостей вчера в 11:26
Футбол

«Барселона» может продать восемь футболистов

Каталонская "Барселона" может продать восемь футболистов в летнее трансферное окно, передает Sport.es.
Газета.Ru 07:17
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
Армия и оружие

Российская военная колонна в Риме попала на видео

Российская военная колонна, которая должна помочь Италии в борьбе с коронавирусом, попала на видео.
Lenta.ru 09:02
Кино

Дэвид Харбор прокомментировал возможную дату премьеры 4 сезона «Очень странных дел»

Распространено мнение, что премьера четвертого сезона состоится не раньше первых месяцев 2021 года, а теперь выяснилось, что дело именно так и обстоит — эту информацию подтвердил актер Дэвид Харбор, исполняющий в сериале роль Джима Хоппера.
Popcornnews.ru 05:00
Здоровье

Минздрав Белоруссии отверг итальянский сценарий эпидемии коронавируса

Распространение коронавируса COVID-19 в Белоруссии не пойдёт по итальянскому сценарию.
News.ru 08:42
Кино

Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Комсомольская правда 04:53
Здоровье

Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
Известия 08:50
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

По последним данным, в мире заразились более 300 тысяч человек, скончались более 15 тысяч. В России выявлено 438 случаев заражения.
Говорит Москва вчера в 00:06
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Общество

Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Говорит Москва вчера в 09:31
Энергетика

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Культура

Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»

ИА InterMedia вчера в 03:21
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:53
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
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