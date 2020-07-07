Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил 6 июля в эфире телеканала Fox News.

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

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