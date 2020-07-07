Политика
REGNUMВ США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил 6 июля в эфире телеканала Fox News.
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Армия и оружие
В России оценили «уничтожители» Крымского моста
Профессор академии военных наук России Сергей Горбачев оценил крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которые Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют разместить на Черном и Азовском морях.
Lenta.ru 00:51
Шоу-бизнес
Начавшая карьеру певицы дочь Глюк’OZы была отчислена из школы
ФАН вчера в 17:42
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru вчера в 17:24
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости вчера в 11:33
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 05 июля в 16:23
Наука
Найден ещё один усугубляющий течение коронавируса фактор
Оказалось, что есть четыре гена с миссенс-мутациями и ещё один дополнительный некодирующий вариант на интронном участке - все они усугубляют положение заболевшего, пишет «Naked science».
Русская Планета 01:33
Здоровье
Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом
В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
Экономика
В России возобновила работу почти половина предприятий
В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу.
Известия 01:30
Единоборства
Головкин обратился к Яну перед боем с Жозе Алдо
ProstoProSport 05 июля в 23:58
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
Новосибирск, 6 июля 2020, 08:10 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 74 пациентов за это время выздоровели.
REGNUM вчера в 01:10
Происшествия
В оккупированной Станице Луганской мужчина уничтожил знак «Украина»
В оккупированной Украиной Станице Луганской 52-летний местный житель буквально уничтожил знак «Украина» расположенный у автодороги.
Rusvesna.su 01:29
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Автоспорт
Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено
Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru 05 июля в 11:26
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости вчера в 13:22
Происшествия
В Петербурге сгорели восемь автомобилей
Lenta.ru вчера в 20:50
Футбол
«Зенит» получит Кубок чемпионов РПЛ в среду после матча с «Сочи»
Спорт-Экспресс вчера в 14:15
Политика
МИД РФ: Россия утратила доверие к США
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
Политика
В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
ТАСС 01:09
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Технологии
Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию
При входе в раздел в последней сборке Windows 10 Build 20161 для разработчиков будет переадресация в приложение «Настройки».
Evo-rus.com 01:11
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
В Самарской области могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
Напомним, в Самарской области был снят режим самоизоляции.
СОВА 01:42
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 июля.
RT на русском 01:23
Финансы
Россия прирастет самозанятыми
Президент РФ подписал закон, разрешающий субъектам самостоятельно с этого дня вводить спецрежим «Налог на профессиональный доход» (НПД), а также высказал инициативу снизить возрастную планку для регистрации самозанятых с 18 до 16 лет.
Комсомольская правда вчера в 03:04