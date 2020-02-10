Общество

News.ruNews.ruВласти США хотят сократить бюджет Госдепа

Всего на ведомства может быть выделено $40,8 млрд, что на $11,7 млрд меньше потраченной в 2020 финансовом году суммы, говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте Белого дома. Также власти страны планируют выделить $1,6 млрд Министерству финансов на международные программы.
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