Общество
News.ruВласти США хотят сократить бюджет Госдепа
Всего на ведомства может быть выделено $40,8 млрд, что на $11,7 млрд меньше потраченной в 2020 финансовом году суммы, говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте Белого дома. Также власти страны планируют выделить $1,6 млрд Министерству финансов на международные программы.
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Экономика
Минэкономразвития запустит маркетплейс для банкротов
Сообщается, что данная инициатива вошла в комплексный законопроект министерства по изменению законодательства о банкротстве.
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Общество
Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Армия и оружие
США намерены поставить Индии системы ПВО почти на $2 млрд
США планируют поставить индийской стороне системы противовоздушной обороны IADWS (Integrated Air Defense Weapon System) общей стоимостью около $2 млрд.
Энергетика
В Минске заявили о договоренностях с Москвой по поставкам нефти
Россия будет поставлять нефть в Белоруссию по рыночной цене, на чем и настаивал Минск, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Как пояснял зампред ВТБ Анатолий Печатников, решение было принято после того, как Центробанк понизил ключевую ставку до 6%.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек
Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
Общество
Роскачество дало советы по покупкам в зарубежных интернет-магазинах
Исследование специалистов Роскачества поможет потребителям ориентироваться в зарубежных интернет-магазинах, а также понять, каких ресурсов лучше избегать.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое называли основным претендентом на достройку газопровода «Северный поток-2», 9 февраля вышло из порта Находки.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Футбол
Дмитрий Черышев: «Смолову надо набраться футбольной наглости»
Экс-игрок хихонского "Спортинга" и сборной России Дмитрий Черышев поделился мнением о дебюте нападающего Фёдора Смолова в основе "Сельты" в матче 23-го тура Примеры против "Севильи" (2:1).— Сразу скажу, что я не тот человек, который будет оценивать игру Смолова, – это делает главный тренер.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Экономика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Политика
Эксперты дали прогноз: сколько Путин отмерил правительству Мишустина
Эксперты и политологи дали аргументированный ответ, как долго проработает правительство Мишустина, и назвали условия, при которых президент может отправить новых министров в отставку.
Здоровье
В Астрахани из-за самолечения у женщины развился абсцесс мозга
В Астрахани у 38-летней женщины из-за самолечения образовался абсцесс мозга.
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов растут
Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Шоу-бизнес
Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой
Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Политика
Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».