Общество
News.ruВласти США хотят сократить бюджет Госдепа
Всего на ведомства может быть выделено $40,8 млрд, что на $11,7 млрд меньше потраченной в 2020 финансовом году суммы, говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте Белого дома. Также власти страны планируют выделить $1,6 млрд Министерству финансов на международные программы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Происшествия
Появились кадры с места жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Политика
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Политика
Глава офиса президента Украины снова собрался в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Общество
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Кино
Школьница из Томска рассказала о письме от Стивена Кинга
Шестнадцатилетняя томская школьница, получившая право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за доллар, рассказала, как получила письмо от известного писателя.
Происшествия
Тела детей, погибших в Таиланде, прибудут в Россию в течение 10 дней
Тела детей прибудут на родину не ранее, чем через 10 дней.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Общество
Налоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги
В соцсетях хейтеры затравили телеведущую, в Госдуме - предложили оштрафовать, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию.
Общество
Эвакуированные из Уханя после карантина разъедутся по 44 городам
По предварительным данным, россияне и иностранцы, находящиеся на карантине по коронавирусу после эвакуации из Уханя, планируют затем уехать в 44 города, сообщил тюменский областной штаб по профилактике коронавируса.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
Футбол
Уткин назвал Дзюбу бездумным генератором слов
Известный журналист Василий Уткин рассказал о своём отношении к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.
Происшествия
Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
Происшествия
В Челябинской области произошло ДТП с тремя грузовиками
В Челябинской области столкнулись легковая машина и три большегруза, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Хоккей
Тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин просил водку во время игры
Бывший тренер "Вашингтон Кэпиталз" Грег Смит поделился курьезным эпизодом, который произошел с Александром Овечкиным во время его первого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
Уфимские врачи спрятались от пациента с подозрением на коронавирус
В одной из больниц Уфы медики отказались обследовать мужчину на наличие коронавируса, а некоторые и вовсе предпочли спрятаться от пациента, передает Ufa1.ru.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Футбол
Стал известен новый титульный спонсор РПЛ
Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по числу зрителей
Число зрителей церемонии сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом и установило новый антирекорд — прошлый принадлежал 2018 году, но тогда за вручением «Оскаров» следили 26,5 млн человек.
Футбол
В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
Происшествия
Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург
Происшествия