Сотрудники администрации президента Соединённых Штатов хотят исключить ценные бумаги китайских компаний из торгов на фондовых биржах США. Американские власти могут пойти на такой шаг после снятия Китаем ограничений на зарубежные инвестиции, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.

Власти США могут исключить китайские компании из торгов на биржах

Политика CNN: Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Политика После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

Армия и оружие Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Общество Россиянам могут запретить курить на балконах Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.

Политика Белый дом засекретил беседу Трампа о вмешательстве США в чужие дела Доступ к стенограмме беседы Дональда Трампа с представителями России, в которой признавалось вмешательство США в дела других стран, ограничили обеспокоенные сотрудники Белого дома, 27 сентября сообщает The Washington Post.

Политика Кучма обозначил условия реализации «формулы Штайнмайера» Реализация «формулы Штайнмайера» может начаться только после установления контроля Украиной над границей с РФ и соблюдения стандартов безопасности.

Политика Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией Россия не искала поводов для ссоры с Грузией, поэтому авиасообщение между странами может быть возобновлено, если Тбилиси займет более конструктивную позицию.

Политика Переговоры Лаврова и Помпео длились не больше часа Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Майклом Помпео не более часа.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с Росссии Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийский санкций.

Политика Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу.

Происшествия Украинские пограничницы убили новорождённого ребёнка Во Львове две пограничницы Западного территориального управления Госпогранслужбы убили новорождённого младенца.

Кино WSJ: Apple собирается показывать свои фильмы в кинотеатрах Apple планирует показывать свои фильмы в кинотеатрах. Так, как узнали СМИ, в компании собираются привлечь крупных режиссеров и продюсеров.

Политика Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.

Происшествия При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.

Экономика Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.

Шоу-бизнес Стало известно, почему Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге Роман 44-летнего актера Брэдли Купера с одной из самых эксцентричных певиц в мире, 33-летней Леди Гагой, оказался одной из самых громких и обсуждаемых тем года.

Политика Запад взял курс на нарушение международного права, заявил Лавров в ООН Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Единоборства Боец MMA впервые проиграл нокаутом и забыл про это Шахбулатов добыл 11-ю победу в карьере и четвертую победу нокаутом. Как и Мирзаев, боец всего дважды проигрывал по правилам MMA.

Культура Продюсеры «Холостяка» опровергли участие Гуфа в шоу Продюсеры шоу «Холостяк» опровергли участие Гуфа в новом сезоне шоу.

Гаджеты Неожиданно вышла iOS 13.1.1 Сегодня компания выпустила iOS 13.1.1 под номером 17A6854.

Происшествия В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.

Армия и оружие Лавров ответил на заявления США об умеренности «Хайат Тахрир аш-Шам» Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлимым стремление Соединенные Штаты убедить членов Совета Безопасности ООН в том, что боевики из "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) якобы являются умеренными.