Политика
News.ruВласти США могут исключить китайские компании из торгов на биржах
Сотрудники администрации президента Соединённых Штатов хотят исключить ценные бумаги китайских компаний из торгов на фондовых биржах США. Американские власти могут пойти на такой шаг после снятия Китаем ограничений на зарубежные инвестиции, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В США задумались над делистингом компаний КНР со своих фондовых бирж
Московский Комсомолецвчера в 12:33
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Кино
Человека-паука вернули в киновселенную Marvel
Известия вчера в 22:48
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Общество
Россиянам могут запретить курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.
Невинномысский рабочий 26 сентября в 08:41
Политика
Белый дом засекретил беседу Трампа о вмешательстве США в чужие дела
Доступ к стенограмме беседы Дональда Трампа с представителями России, в которой признавалось вмешательство США в дела других стран, ограничили обеспокоенные сотрудники Белого дома, 27 сентября сообщает The Washington Post.
Красная весна 02:55
Политика
8 делегаций бойкотировали выступление Венесуэлы на ГА ООН
Газета.Ru вчера в 21:00
Политика
Кучма обозначил условия реализации «формулы Штайнмайера»
Реализация «формулы Штайнмайера» может начаться только после установления контроля Украиной над границей с РФ и соблюдения стандартов безопасности.
ИА Новороссия вчера в 14:17
Политика
Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией
Россия не искала поводов для ссоры с Грузией, поэтому авиасообщение между странами может быть возобновлено, если Тбилиси займет более конструктивную позицию.
Известия вчера в 16:10
Политика
Переговоры Лаврова и Помпео длились не больше часа
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Майклом Помпео не более часа.
ТК Звезда вчера в 13:23
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с Росссии
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийский санкций.
Известия 02:14
Политика
Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу.
Известия 26 сентября в 01:31
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорождённого ребёнка
Во Львове две пограничницы Западного территориального управления Госпогранслужбы убили новорождённого младенца.
Piter.tv вчера в 08:34
Кино
WSJ: Apple собирается показывать свои фильмы в кинотеатрах
Apple планирует показывать свои фильмы в кинотеатрах. Так, как узнали СМИ, в компании собираются привлечь крупных режиссеров и продюсеров.
Телеканал 360° 02:41
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Происшествия
При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек
Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.
Известия 02:42
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:06
Шоу-бизнес
Стало известно, почему Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Роман 44-летнего актера Брэдли Купера с одной из самых эксцентричных певиц в мире, 33-летней Леди Гагой, оказался одной из самых громких и обсуждаемых тем года.
Труд вчера в 16:35
Политика
Запад взял курс на нарушение международного права, заявил Лавров в ООН
Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.
ФАН вчера в 15:52
Единоборства
Боец MMA впервые проиграл нокаутом и забыл про это
Шахбулатов добыл 11-ю победу в карьере и четвертую победу нокаутом. Как и Мирзаев, боец всего дважды проигрывал по правилам MMA.
Lenta.ru 03:00
Культура
Продюсеры «Холостяка» опровергли участие Гуфа в шоу
Продюсеры шоу «Холостяк» опровергли участие Гуфа в новом сезоне шоу.
Телепрограмма вчера в 13:28
Футбол
«Зенит» сразится с «Локомотивом» в гостях
Невские Новости 02:34
Гаджеты
Неожиданно вышла iOS 13.1.1
Сегодня компания выпустила iOS 13.1.1 под номером 17A6854.
The GEEK вчера в 15:10
Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира
РБК вчера в 08:29
Происшествия
В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе
В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Армия и оружие
Лавров ответил на заявления США об умеренности «Хайат Тахрир аш-Шам»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлимым стремление Соединенные Штаты убедить членов Совета Безопасности ООН в том, что боевики из "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) якобы являются умеренными.
IslamNews вчера в 18:17
Общество
Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска
Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
РИА Новости вчера в 22:56