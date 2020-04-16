Энергетика
ToDay News UfaВласти США могут начать платить нефтяникам за отказ от добычи
Как сообщает ToDay News Ufa источник Bloomberg, в США рассматривается вопрос о компенсации за отказ от добычи нефти. Это является необходимостью, чтобы избежать переизбытка сырья на рынке. Переизбыток нефти может стать причиной падения цен на рынке и банкротства некоторых компаний.
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Комментарии
Фигурное катание
Отменен ЧМ по фигурному катанию
Взгляд.ру 12:11
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс 13:51
Общество
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.
News.ru 15:52
Общество
Рогозин в шутку пообещал отправить в космос «КамАЗ» вслед за Tesla
Московский Комсомолец 16:51
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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса
Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
Авто
Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ
Новинка доступна россиянам в двух комплектациях – Elite и Premium – с четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 150 и 177 л.с. Цены будут объявлены в ближайшие дни.
Автоновости дня вчера в 05:41
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета 02:45
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
Футбол
Матерацци рассказал, чем был недоволен после победы на ЧМ-2006
Спорт день за днем 16:12
Шоу-бизнес
В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы
РБК вчера в 13:59
Экономика
Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК 07:47
Здоровье
Итальянские врачи поблагодарили российских коллег за помощь в Бергамо
Итальянские медики поблагодарили российских коллег, работающих с ними в полевом госпитале в Бергамо, где находится один из самых серьезных очагов эпидемии COVID-19 на Апеннинах.
РИА Новости 13:09
Общество
Китай ответил на обвинения СМИ в распространении коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что нет никаких научных доказательств того, что новый коронавирус "утек" из лаборатории в Ухане, пишет РИА Новости.
Sputnik Кыргызстан 06:24
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Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова
ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
Общество
Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии
Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 11:16
Общество
Рейс из Бангкока с 179 пассажирами готовится к вылету в Казань
Республика Татарстан 05:00
Общество
Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия
Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета 13:24
Киберспорт
В Epic Games Store бесплатно раздают Just Cause 4 и Wheels of Aurelia
В магазине бесплатно можно забрать Just Cause 4 – приключенческий экшен от Avalanche Studios и Square Enix.
Cyber.sports.ru 15:20
Общество
В Ростовской области коронавирус выявили еще у 41 человека
По данным пресс-службы губернатора региона, новые случаи выявили на 11 территориях. Наибольшее число заболевших – 14 человек – из Батайска.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:29
Здоровье
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем.
Южный Федеральный 13:27
Общество
Дым от пожаров в чернобыльской зоне зафиксировали в Киеве
Специалисты зафиксировали задымленность и наличие продуктов горения в воздухе Киева из-за тления древесины вблизи Чернобыльской АЭС.
ТАСС 16:36
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Футбол
Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа
УЕФА предлагает перенести финал Лиги чемпионов на 29 августа из-за коронавируса. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Телеканал Санкт-Петербург 15:15
Происшествия
В американском доме престарелых обнаружили 17 трупов
В американском штате Нью-Джерси в доме престарелых полиция обнаружила 17 трупов. Об этом сообщает The New York Times.
Lenta.ru 13:54