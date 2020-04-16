Как сообщает ToDay News Ufa источник Bloomberg, в США рассматривается вопрос о компенсации за отказ от добычи нефти. Это является необходимостью, чтобы избежать переизбытка сырья на рынке. Переизбыток нефти может стать причиной падения цен на рынке и банкротства некоторых компаний.

Власти США могут начать платить нефтяникам за отказ от добычи

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