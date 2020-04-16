Энергетика

ВедомостиВедомостиВласти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

США собрались перейти на виртуальную добычу нефти

Lenta.ru09:44

Bloomberg: Трамп готов платить нефтяникам, чтобы те остановили добычу

Коммерсантъ09:37

В США нефтяникам начнут платить за отказ от добычи?

Вестник Кавказа06:17

Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи

Ведомости07:48

«Оставьте ее в недрах»: Белый дом может начать платить нефтяникам за отказ от добычи

Forbes07:22

Трамп может заплатить нефтяным компаниям, чтобы они не добывали нефть

ИА Красная Весна06:36

Минэнерго США предложило заплатить компаниям за отказ от добычи нефти

РБК09:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:45, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Два пассажирских самолета подали сегодня сигналы тревоги

Сообщения о заложенных бомбах в самолетах поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были лже-заминированы более 100 рейсов.
Эхо Москвы 11:32
5
Политика

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
383
Недвижимость

Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу

Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
971
Происшествия

СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM вчера в 07:13
495
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском 11:16
423
Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
62
Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
277
Общество

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
54
Здоровье

В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Lenta.ru 10:36
206
Политика

МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США

Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей.
REGNUM вчера в 01:27
4,5K
Политика

Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор

RT на русском 10:08
Общество

Ещё один из зараженных коронавирусом скончался в Удмуртии

Третью смерть человека, зараженного коронавирусом, зафиксировали в Удмуртии.
Сусанин 11:03
31
Общество

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция

Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
106
Экономика

Бизнес безвозмездно получит деньги от государства на выплату зарплат

Деньги предназначаются в первую очередь на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май.
Терра вчера в 10:05
3,7K
Происшествия

Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции

Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции.
Интерфакс 08:09
660
Религия

Церкви в половине российских регионов останутся открытыми на Пасху

Во время православной Пасхи в 43 из 85 регионов России церкви будут открыты.
Lenta.ru 10:54
17
Наука

Антициклоны ускорили таяние Гренландского ледяного щита

За прошлый год Гренландский ледяной щит потерял наибольшее количество льда за всю историю измерений — 600 миллиардов тонн — и тем самым повысил уровень Мирового океана на полтора миллиметра.
N+1 вчера в 08:05
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
4,3K
Здоровье

Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом

Пятый канал 10:55
343
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
121
Здоровье

Израильский врач не исключил итальянский сценарий COVID-19 на Украине

Врач привел статистику, согласно которой на 14 апреля в Израиле было 12 тысяч заразившихся и 123 смерти.
Радио Sputnik 11:26
1
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
57
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
1,3K
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
19
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
917
Технологии

Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками

Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
1
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
1,3K
Общество

В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции

Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
Известия 09:35
111
Технологии

Sony планирует ограниченное производство PlayStation 5 в первый год

По словам информаторов Bloomberg, Sony планирует выпустить гораздо меньше единиц новой PlayStation 5 в первый год по сравнению с запуском консоли предыдущего поколения.
3DNews 05:18
16
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное