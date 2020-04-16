Энергетика
ВедомостиВласти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Комментарии
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Сообщения о заложенных бомбах в самолетах поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были лже-заминированы более 100 рейсов.
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Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
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СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
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Путин отложил проведение парада Победы
Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
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РБК 11:04
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Общество
В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
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Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
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МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США
Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей.
REGNUM вчера в 01:27
Политика
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Ещё один из зараженных коронавирусом скончался в Удмуртии
Третью смерть человека, зараженного коронавирусом, зафиксировали в Удмуртии.
Сусанин 11:03
Общество
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция
Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
Экономика
Бизнес безвозмездно получит деньги от государства на выплату зарплат
Деньги предназначаются в первую очередь на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май.
Терра вчера в 10:05
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Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции
Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции.
Интерфакс 08:09
Религия
Церкви в половине российских регионов останутся открытыми на Пасху
Во время православной Пасхи в 43 из 85 регионов России церкви будут открыты.
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Антициклоны ускорили таяние Гренландского ледяного щита
За прошлый год Гренландский ледяной щит потерял наибольшее количество льда за всю историю измерений — 600 миллиардов тонн — и тем самым повысил уровень Мирового океана на полтора миллиметра.
N+1 вчера в 08:05
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Здоровье
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Пятый канал 10:55
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
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Здоровье
Израильский врач не исключил итальянский сценарий COVID-19 на Украине
Врач привел статистику, согласно которой на 14 апреля в Израиле было 12 тысяч заразившихся и 123 смерти.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России
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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
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ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
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Технологии
Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками
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В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции
Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
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Sony планирует ограниченное производство PlayStation 5 в первый год
По словам информаторов Bloomberg, Sony планирует выпустить гораздо меньше единиц новой PlayStation 5 в первый год по сравнению с запуском консоли предыдущего поколения.
3DNews 05:18