Энергетика
ВедомостиВласти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
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Общество
В Москве все случаи ОРВИ рассмотрят как подозрение на коронавирус
Московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.
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Общество
В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
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Нелегальные продавцы устроили потасовку в Севастополе
Инцидент произошёл в районе остановки общественного транспорта «Московский рынок», продавцы утроили потасовку с сотрудниками, которые прибыли для демонтажа нестационарных торговых объектов.
Krym.News 07:33
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Общество
Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов»
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Энергетика
Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями
«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
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Финансы
Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса
Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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В Китае опровергли версию об утечке коронавируса из лаборатории
Пекин опроверг версию, что смертельный коронавирус мог быть разработан в лаборатории в Ухани.
Рифей-Пермь 06:17
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В Крыму за сутки более 200 граждан получили штрафы за прогулки
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Хоккей
Как команда СССР «по-армянски» отметила победу на чемпионате мира
Сборная СССР по хоккею с шайбой весной 1973 года стала победителем домашнего чемпионата мира в Москве, обыграв в финале 15 апреля команду Швеции со счетом 6:4. Советским хоккеистам удалось достичь на турнире уникального показателя – они выиграли все матчи и забросили в ворота соперников 100 шайб.
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Хоккей
Овечкин сразится с Гретцки в NHL 20
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Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
Shraibikus News 09:31
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, передает ТАСС.
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Драчев прокомментировал переход трех биатлонистов в сборную Молдавии
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что три российских спортсмена продолжат карьеру в составе сборной Молдавии.
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В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
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Новый стрим-сервис Peacock опубликовал тизеры первых проектов
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