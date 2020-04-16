Энергетика

ВедомостиВедомостиВласти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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