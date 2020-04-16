Энергетика
ВедомостиВласти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Комментарии
Общество
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
Общество
Пациентов с ОРВИ в Москве оштрафуют за нарушение самоизоляции
В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 13:48
Экономика
Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса
Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости 12:35
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Здоровье
Как частная скорая пациентку с пневмонией 5 часов по области катала
Пациентка из Кудрово, воспользовавшаяся услугами частной скорой, не могла получить медицинскую помощь в течение нескольких часов.
Online47.ru 09:41
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Технологии
Бета-версия Minecraft с поддержкой RTX выйдет на ПК на этой неделе
3DNews 14 апреля в 12:36
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета 09:21
Происшествия
В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 16 апреля 2020, 11:57 — REGNUM В Курской области 16 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:57
Транспорт
СМИ: В Петербурге введут онлайн-пропуска по примеру Москвы
В Смольном прошло совещание с участием четырех вице-губернаторов — там обсуждали готовность города к принудительной изоляции и возможность введения в Петербурге системы цифровых пропусков как в Москве.
Собака.ru 13:46
Общество
Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия
Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета 13:24
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 04:45
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 14:00
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Вера Брежнева похвасталась новым топлес-фото
На снимке бывшая участница группы ВИА «Гра» снимает себя в зеркале. Торс певицы полностью обнажен, грудь Вера Брежнева прикрывает рукой.
RuNews24.ru 14:00
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Авто
УАЗ продолжает сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 01:10
Экономика
Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта»
Швейцарский инвестиционный фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха, собравший больше 25% облигаций компании Russian Standard Ltd, объявил о намерении обратить взыскание на 49% акций банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, говорится в заявлении Pala Assets, поступившем в РБК.
РБК 11:11
Экономика
Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК 07:47
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Кино
Умер исполнитель роли шерифа в фильме «Рэмбо»
Деннехи родился 9 июля 1938 года в Бриджпорте. он исполнял роль шерифа Уила Тисла в фильме «Рэмбо: Первая кровь», а также снимался в таких картинах, как «История Джеки Прессера», «Ромео+Джульетта», озвучивал персонажа Джанго в мультфильме «Рататуй».
Известия 14:35
Происшествия
В Москве задержали адвоката Абызова
В Москве задержали адвоката экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова Александра Вершинина, сообщил РБК адвокат Алексей Кирсанов.
РБК 14:40
Здоровье
В Краснодаре БСМП закрыли на карантин из-за коронавируса
Краснодар, 16 апреля 2020, 20:51 — REGNUM Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Краснодара закрыли на 14-дневный карантин, причиной стало групповое заражение коронавирусом среди сотрудников больницы.
REGNUM 13:51
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25