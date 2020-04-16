Энергетика
ВедомостиВласти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
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Йовичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина
Наказание за нарушение самоизоляции в Сербии варьируется от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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В Кремле прокомментировали возможность переноса парада Победы
Кремль рассматривает различные варианты по поводу возможного переноса парада Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Авто
У Lexus появится новый флагманский кроссовер
Компания Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер LQ.
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Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru 06:38
Общество
В Звездном городке выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения COVID-19 выявлен в подмосковном Звездном городке, где расположен российский Центр подготовки космонавтов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
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Станцию метро «Пражская» предложили переименовать
Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
Политика
В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины.
Дни.ру вчера в 11:50
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Политика
Путин пообещал поддержку строительной отрасли
Правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики, заявил в четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию строительной отрасли в стране.
Известия 09:53
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Футбол
В Испании определили участников Лиги чемпионов в случае отмены сезона
Лига Европы В Лигу Европы выходят две команды из примеры, а также победитель Кубка Испании.
Pravda.Ru 09:11
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Общество
На Сенном рынке Краснодара начала работать продуктовая ярмарка
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 14 апреля возобновили работу рынки и ярмарки.
Кубань 24 09:24
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
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Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Футбол
«Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ
Президент «Армавира» Валентин Климко объявил, что клуб прекращает выступление в первенстве ФНЛ-2019/20 и следующий сезон, вероятно, проведёт в ПФЛ, лиге рангом ниже.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 04:35
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Андрей Разин опубликовал в Instagram пост, в котором назвал Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева «банальными ворюгами».
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Экономика
МВФ предоставил отсрочку по долгу 25 странам-членам
Международный валютный фонд предоставил отсрочку на полгода по долгу 25 странам-членам в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 22:39
Экономика
Суд арестовал активы владельца банка «Югра» на 5,5 млрд рублей
Банк "Югра" признали банкротом в сентябре 2018 г. Обязательства организации перед кредиторами оценивались в 194,8 млрд руб. при сумме активов в 34 млрд руб. Сумма страховых выплат составила рекордные в истории России 173 млрд руб. Требования кредиторов "Югры" составляют 193 млрд руб. Банк пытался оспорить в суде отзыв лицензии и дошел до Верховного суда, но в итоге проиграл дело.
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19-летний сын Кирилла Андреева показал фото со своей свадьбы
19-летний сын Кирилла Андреева показал фото со своей свадьбы Кирилл Андреев — младший женился на возлюбленной несколько месяцев назад.
Экспресс газета 06:47
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В Карелии полиция «потеряла» самоизолировавшуюся семью
Следователи управления СК по Республике Карелия "потеряли" семью из Петрозаводска.
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