Политика
RT на русскомВласти США могут потратить ещё $1 трлн на поддержку экономики страны
Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News заявил, что республиканцы намерены предложить потратить на поддержку экономики страны ещё $1 трлн.
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Республиканцы предложат потратить на поддержку экономики Соединенных Штатов еще $1 трлн, подтвердил в воскресенье, 26 июля, министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News.Известия10:30
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