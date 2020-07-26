с чего всё началось

Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News заявил, что республиканцы намерены предложить потратить на поддержку экономики страны ещё $1 трлн.

Власти США могут потратить ещё $1 трлн на поддержку экономики страны

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Футбол Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией Болельщики московского "Торпедо" попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию.

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Спорт Григорий Родченков объяснил, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в США Григорий Родченков объяснил причину, по которой СССР решил бойкотировать ОИ-1984, проходившие на территории США.

Происшествия Закончено дело в отношении бывшего вице-премьера Дагестана, обвиняемого в заказном убийстве По версии следствия, исполнителями убийства журналиста Хаджимурада Камалова выступили Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов, а заказчиком — бывший депутат народного собрания и вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев.