с чего всё началось

Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News заявил, что республиканцы намерены предложить потратить на поддержку экономики страны ещё $1 трлн.

Власти США могут потратить ещё $1 трлн на поддержку экономики страны

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