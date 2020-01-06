Политика

Политика СегодняПолитика СегодняВласти США начали подготовку санкций против Ирака

Американские власти начали разработку санкций против Ирака после того, как парламент страны принял резолюцию против американского присутствия. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на три источника.
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с чего всё началось
Администрация США начала разрабатывать возможные санкции против Ирака, однако среди чиновников нет единого мнения на этот счет, сообщила
 газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников.
РБКвчера в 23:14

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Санкции США против Багдада заблокируют помощь христианам Ирака

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РБКвчера в 23:14

WP сообщила, что США начали разработку санкций против Ирака

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США начали разрабатывать санкции против Ирака

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ТАССвчера в 22:29

Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP

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Политика

Украине усложнят правила въезда в страны Европы

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Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
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Падение доходов населения становится серьезной проблемой для России

Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».
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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

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Газета.Ru вчера в 17:47
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Авто

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ТАСС 09:17
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В Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Напоминаем, что Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супер-героем, ведь у него нет необычных способностей – он умен и богат, но это не делает его человеком со сверхъестественными способностями.
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РЕН ТВ 05 января в 20:37
Общество

Сеть магазинов предупредила петербуржцев о мошенниках

Отмечается, что магазин не имеет никакого отношения к рассылке, таких акций сеть не проводит.
Телеканал Санкт-Петербург 09:05
Футбол

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Нападающий «Севильи» Мунас Даббур продолжит карьеру в «Хоффенхайме».
Спорт-Экспресс 08:40
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Милонов обвинил сотрудницу «Новой газеты» в пропаганде терроризма

Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил деятельность редактора отдела спецпроектов "Новой газеты" Елены Милашиной с отрицающими холокост националистами в Германии, сообщает портал "НьюИнформ".
Народные новости вчера в 08:48
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

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Общество

Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
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«Ведьмаку заплатите чеканной монетой» исполнили на «Вечернем Урганте»

Песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак» от Netflix исполнили на шоу «Вечерний Ургант».
Cyber.sports.ru 05 января в 02:34
Футбол

Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного

«Барселона» намерена начать расследование в отношении выходок группы фанатов клуба Boixos Nois на игре дубля против второй команды «Эспаньола».
Чемпионат 06:11
Общество

Власти Австралии убьют 10 тысяч верблюдов из-за пожаров

Правительство Австралии санкционировало операцию по уничтожению 10 тысяч верблюдов.
Полит.ру 09:23
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В Омске детям подарили конфеты с Путиным

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«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 05 января в 08:21
Технологии

Sony назвала основные особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
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В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади

В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Газета.Ru 09:17
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