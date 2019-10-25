Политика
Парламентская газетаВ США началась процедура депортации Марии Бутиной в Россию
Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для ее передачи этому ведомству с целью содержания под стражей до момента депортации в Россию, сообщает ТАСС.
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Космос
В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель
RT на русском 21 октября в 21:28
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия
Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском
РИА Новости 23 октября в 15:05
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором нового рекорда Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 01:53
Происшествия
Скончался пострадавший от нападения медведя на Курилах мужчина
В лечебном учреждении Южно-Сахалинска скончался 36-летний мужчина, ранее пострадавший в результате нападения медведя на Курильских островах, сообщает АСТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Общество
Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге
Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Красная весна 23 октября в 23:10
Футбол
Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Напомним, на этой неделе представители России "Локомотив", "Зенит" и ЦСКА проиграли свои матчи, и только "Краснодар" сумел принести очки в копилку России, обыграв "Трабзонспор" (2:0).
Metaratings 03:02
Спорт
Елена Исинбаева назвала пустышками девушек-блогеров в Instagram
«Вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься», «Пустышки они для вас, а для других людей — идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», вступились за блогеров пользователи в Instagram.
Говорит Москва 01:59
Происшествия
Опубликовано видео падения ребенка в канализационный люк в Татарстане
Малыш встал на люк обеими ногами, после чего крышка провернулась, и ребенок провалился в канализационный колодец, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 11:08
Общество
Адвокат рассказал о жизни Бутиной в американской тюрьме
Осужденная в США россиянка Мария Бутина, находясь в американской тюрьме в Таллахасси, работала в столовой, бегала по утрам и вела записи от руки.
Известия вчера в 21:23
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Политика
Небензя упрекнул Запад за бездействие в восстановлении Сирии
Постпред поинтересовался, что делает Запад для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучает других и выставляет все новые и новые условия.
Российская газета вчера в 20:55
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Армия и оружие
National Interest рассказал о преимуществах российских С-400
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются грозным и смертоносным оружием.
Известия вчера в 19:51
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 9X
Astera вчера в 13:58
Авто
Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС
Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.
Vevby.ru вчера в 10:34
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru вчера в 10:44
Политика
Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»
Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
REGNUM вчера в 18:08
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Происшествия
Прокуратура возбудила дело из-за наркотиков в «Матросской тишине»
Московская прокуратура завела уголовное дело из-за сбыта наркотических средств в СИЗО-1 ("Матросская тишина").
Газета.Ru вчера в 16:20
Общество
ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами
Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
РБК 00:00
Кино
Геральт достал меч — новые фотокадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
CyberSport.ru 02:01
Здоровье
Более 500 тыс дистанционных ЭКГ сделали в столице с начала года
Более 500 тысяч дистанционных электрокардиограмм (ЭКГ) сделали врачи московской Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова с начала текущего года.
Москва 24 01:40
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Общество
Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы
Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля.
Lenta.ru 02:21