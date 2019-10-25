Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для ее передачи этому ведомству с целью содержания под стражей до момента депортации в Россию, сообщает ТАСС.

В США началась процедура депортации Марии Бутиной в Россию

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