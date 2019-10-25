Политика
Газета.RuВласти США начали процесс оформления депортации Бутиной
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Транспорт
Автомобилисты стали больше тратить на штрафы
Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Происшествия
В Татарстане мальчик провалился в люк на глазах у матери
Газета.Ru вчера в 20:05
Гаджеты
Дебютировали три бюджетных смартфона от Motorola
Компания Motorola явила миру сразу три новых смартфона, относящихся к бюджетному сегменту.
Актуальные Новости вчера в 13:28
Политика
Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:26
Наука
Перламутр оправился после 80% предельной деформации
Оказалось, что этот материал, который считается самым механически прочным природным веществом, то есть требующим наибольшего усилия для разрушения, упруго восстанавливается после деформации, соответствующей 80 процентам от предельной.
N+1 вчера в 08:46
Происшествия
На Сахалине умер мужчина, пострадавший при нападении медведя
ТАСС вчера в 20:53
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета вчера в 01:25
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Диакон назвал страшный грех родных Анастасии Заворотнюк
Православный диакон Илья Кокин назвал грех родных актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в данный момент лечится от тяжелого заболевания.
Народные новости вчера в 08:02
Происшествия
Уволенную за эротические снимки педагога вызвали на допрос в полицию
Магнитогорского детского тренера Екатерину Конопенко, которую уволили с работы из-за эротических фото 19-летней давности, вызвали на допрос по подозрению в изготовлении и распространении порнографии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Армия и оружие
В НАТО не обсуждали возможность операции альянса на севере Сирии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран-участниц Североатлантического альянса не обсуждали возможность миротворческой операции на севере Сирии, передает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 13:35
Общество
Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России
По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время.
Известия 01:02
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости 00:01
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия вчера в 12:16
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.
Интерфакс вчера в 18:36
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 23 октября в 10:23
Технологии
Россиянка случайно взломала все электронные кормушки Xiaomi
Электронные кормушки Xiaomi находятся в свободной продаже на AliExpress и других торговых площадках. Их можно купить за 5,5 тысяч рублей.
Anonsens вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москва 24 вчера в 14:31
Единоборства
Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве.
Lenta.ru 01:15
Происшествия
Судороги и онемение: как неизвестная болезнь подкосила россиян
Шесть жителей деревни Ачиры Тюменской области подхватили "гаффскую" болезнь, в связи с чем были экстренно госпитализированы, сообщили в администрации села ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:07
Общество
Москвичам рекомендовали «переобуть» машины на следующей неделе
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует водителям сменить летнюю резину на зимнюю на следующей неделе.
Интерфакс 01:19
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 вчера в 10:51
Политика
Скандальный украинский политолог попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, которого хорошо знают зрители дискуссионных телешоу на российских каналах, попал в реанимацию.
Российская газета вчера в 16:00
Финансы
«Новатэк» перевел почти все расчеты экспортных контрактов в евро
Ранее о переходе во взаиморасчетах из долларов в евро заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Ведомости вчера в 14:47
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
Наука
В Республике Коми нашли останки доисторического животного
В Республике Коми нашли останки древнейшего животного. По данным СМИ, окаменелости были найдены вблизи города Ухты.
Свободная Пресса вчера в 14:28
Спорт
В США принят «закон Родченкова» о допинговом сговоре
Закон названный по имени беглого российского экс руководителя московской антидопинговой лаборатории, подразумевает введение уголовной ответственности за попытки влияния на международные соревнования путем подкупа руководящих лиц.
Bethub.org вчера в 11:38