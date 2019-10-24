Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для ее передачи этому ведомству с целью содержания под стражей до момента депортации в Россию.

с чего всё началось

Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Футбол ЦСКА — Ференцварош 0:1 Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.

Происшествия Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Экономика В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".

Политика CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.

Политика В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.

Происшествия В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.

Экономика Акции Twitter на предторгах упали на 20% Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.

Авто Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Армия и оружие Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь» По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».

Армия и оружие Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.

Авто Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Общество Сбербанк опроверг информацию о продаже данных клиентов Накануне, 23 октября, газета «Коммерсантъ» сообщила, что на одном из теневых ресурсов появилось предложение о продаже базы данных клиентов Сбербанка.

Финансы Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.

Политика Турция потребует от США выдачи командующего СДС Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.

Общество Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.

Музыка BTS установили мировой рекорд в TikTok Южнокорейский бойз-бэнд BTS установил еще один мировой рекорд — группа быстрее всех набрала 1 млн подписчиков на сервисе TikTok.

Происшествия Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Происшествия По факту отравления заключенных «Матросской Тишины» возбуждено дело Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено по факту отравления заключенных под стражу в СИЗО-1 ("Матросская Тишина").