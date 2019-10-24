Политика
RT на русскомВласти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
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с чего всё началось
Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для ее передачи этому ведомству с целью содержания под стражей до момента депортации в Россию.ТАСС14:40
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Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.
Вести.Ru 14:45
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 22 октября в 10:40
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости вчера в 09:33
Политика
В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Известия 15:45
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия 13:35
Экономика
Акции Twitter на предторгах упали на 20%
Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.
Газета.Ru 08:43
Авто
Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей
Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Car.ru 22 октября в 12:20
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Армия и оружие
Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»
По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Тульская служба новостей вчера в 10:07
Армия и оружие
Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ
Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда 21 октября в 09:49
Авто
Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada
Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
Motor 11:13
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Общество
Сбербанк опроверг информацию о продаже данных клиентов
Накануне, 23 октября, газета «Коммерсантъ» сообщила, что на одном из теневых ресурсов появилось предложение о продаже базы данных клиентов Сбербанка.
Lenta.ru 03:26
Хоккей
«Локомотив» подписал пробный контракт с Марковым
Советский спорт 10:17
Финансы
Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС вчера в 13:09
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Фигурное катание
Тренер: Смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты
Напомним, Валиева, Трусова и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Нева Спорт вчера в 14:09
Политика
Турция потребует от США выдачи командующего СДС
Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.
Life.ru 15:53
Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола
Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
Музыка
BTS установили мировой рекорд в TikTok
Южнокорейский бойз-бэнд BTS установил еще один мировой рекорд — группа быстрее всех набрала 1 млн подписчиков на сервисе TikTok.
ИА InterMedia 06:06
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Происшествия
По факту отравления заключенных «Матросской Тишины» возбуждено дело
Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено по факту отравления заключенных под стражу в СИЗО-1 ("Матросская Тишина").
ТАСС 15:34
Наука
ИИ поможет писать тексты парализованным людям
НАСА не смогло обнаружить на Луне следов посадки индийского модуля «Викрам» Так ИИ смог считать воображаемые предложения волонтера с точностью до 95% и скоростью около 66 символов в минуту, сообщили исследователи на ежегодном собрании Общества нейронаук.
Хайтек 11:44
Происшествия
Вооруженные стрелами индейцы атаковали деревню в Перу
РИА Новости 14:03