Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

с чего всё началось

Совет национальной безопасности США при Белом доме (СНБ), министерство обороны и аппарат директора Национальной разведки в субботу отказались комментировать публикацию газеты The New York Times о том, что Россия якобы тайно предложила афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих.

Власти США не комментируют статью NYT о России и Афганистане

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