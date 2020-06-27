Политика

ТАССТАССВласти США не комментируют статью NYT о России и Афганистане

Совет национальной безопасности США при Белом доме (СНБ), министерство обороны и аппарат директора Национальной разведки в субботу отказались комментировать публикацию газеты The New York Times о том, что Россия якобы тайно предложила афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих.
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Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
РИА Новости11:56

Подробнее о событии

Движение «Талибан» ответило на публикацию NYT о связях с Россией

Газета.Ru15:08

В «Талибане» прокомментировали публикацию NYT о «связях с Россией»

RT на русском12:35

«Талибан»* опроверг сообщение американской прессы о связях с Россией

Комсомольская правда13:16

Белый дом не стал комментировать статью NYT о связях «Талибана» с Россией

РИА Новости14:08

Талибы опровергли сообщения о финансировании со стороны России

Телеканал 360°12:56

В Белом доме отказались комментировать слухи о связи России и «Талибана»

News.ru14:55

Власти США не комментируют статью NYT о России и Афганистане

ТАСС10:32
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Шоу-бизнес

Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей

Газета.Ru 06:43
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
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Авто

В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x

За купеобразную версию F7x в комплектациях Elite и Premium отныне просят от 1 миллиона 689 тысяч до 1 миллиона 879 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru 06:40
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
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Общество

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют при въезде в иностранные государства.
РБК вчера в 17:47
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Политика

Коломойский потребовал возбуждения дела против Порошенко

Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по части 1 статьи 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), — цитирует его РИА Новости.
News.ru 15:55
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Политика

ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.
Газета.Ru 15:25
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Общество

Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»

Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».
Известия 14:14
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
1,2K
Общество

В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»

В Петербурге начался праздник "Алые паруса".
Российская газета 15:47
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Происшествия

В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 кв. м. В результате обрушилась часть кровли.
РБК 16:53
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Авто

В России введение новых правил автотюнинга перенесено на 2021 год

Новые правила требуют подачу заявления в ГИБДД, где описывается то, каким конкретно изменениям собственник автомобиля собирается подвергнуть свое транспортно средство.
RuNews24.ru 05:54
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Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Российская актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram ещё раз подтвердила информацию о разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Территория новостей 05:30
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»

В рамках четвертьфинала Кубка Англии «Норвич» у себя на поле принимал «Манчестер Юнайтед».
Metaratings 15:13
Единоборства

Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC

В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 19:42
Политика

Москва ответила на обвинения в убийствах военных США в Афганистане

Посольство России в США прокомментировало информацию, согласно которой Москва якобы предлагала вознаграждение за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании, связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам.
Профиль 01:13
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Гаджеты

Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне

По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
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Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
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Общество

На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову

Neva.Today вчера в 14:10
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
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Наука

Коронавирус не передается через комаров

25 июня ученые Национального института здравоохранения Италии подтвердили факт того, что коронавирусная инфекция не может быть передана с помощью укусов комаров.
Live24 07:35
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Происшествия

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
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Армия и оружие

Генерал Камель аль-Вазир: Египет закупит 500 российских танков Т-90

Египетское правительство рассматривает план закупки в России около 500 новейших танков Т-90МС.
Недвижимость.RU 16:59
Технологии

Бюджетная версия консоли Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ

Базовая версия Xbox Series X получили 13,5 Гбайт ОЗУ и графический модуль с мощность обработки картинки в 12 TFLOPS.
Дни24 03:04
5
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 75%.
Газета.Ru 13:21
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
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Наука

Американский саблезубый сумчатый тигр исключен из хищников

Evo-rus.com 16:36
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Общество

В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 24 пациента, у которых был положительный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 17:09
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