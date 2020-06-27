Политика
ТАССВласти США не комментируют статью NYT о России и Афганистане
Совет национальной безопасности США при Белом доме (СНБ), министерство обороны и аппарат директора Национальной разведки в субботу отказались комментировать публикацию газеты The New York Times о том, что Россия якобы тайно предложила афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих.
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Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.РИА Новости11:56
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