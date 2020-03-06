с чего всё началось

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Политика Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Футбол В «Локомотиве» назвали причину отсутствия зимних трансферов Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что главный тренер команды Юрий Семин отказался от трансферов в зимнее межсезонье.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.

Экономика Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи.

Общество Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Общество Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.

Политика Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.

Происшествия Утопившую своих детей на Камчатке женщину признали вменяемой Следователи Вилючинска на Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которая утопила своих детей в сентябре 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК региона.