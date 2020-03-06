Общество
РБКВласти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций», — сказано в заявлении.RT на русскомвчера в 17:59
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Политика
Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучший букет к 8 Марта
Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать хорошие цветы к празднику.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Футбол
В «Локомотиве» назвали причину отсутствия зимних трансферов
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что главный тренер команды Юрий Семин отказался от трансферов в зимнее межсезонье.
Наука
Ученые нашли способ замедлить старение
Ученые из университета Нью-Йорка выяснили, как можно замедлить старение человека.
Космос
Космонавт Борисенко выбран для полёта на МКС на американском корабле
Российский космонавт Андрей Борисенко вошёл в число кандидатов на полёт к Международной космической станции на новых пилотируемых кораблях США.
Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Общество
В Гидрометцентре раскритиковали прогноз о «малиновом» лете
Прогноз центра "Фобос" о "малиновом" лете не основывается на объективных данных, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
Здоровье
Массовые мероприятия в новосибирских школах ограничены из-за инфекции
«Ограничено проведение массовых мероприятий», — добавили в правительстве.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Экономика
Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи.
Общество
Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.
Общество
Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о снижении возраста выхода на негосударственную пенсию.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Политика
Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами
Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Происшествия
В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
В МВД России рассказали РИА Новости, как действовать потерпевшим в случае кражи денег с их банковских счетов.
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Происшествия
Утопившую своих детей на Камчатке женщину признали вменяемой
Следователи Вилючинска на Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которая утопила своих детей в сентябре 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК региона.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Энергетика
Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию
«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн», — сказал Ахмедов.