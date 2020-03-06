Общество
РБКВласти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций», — сказано в заявлении.RT на русскомвчера в 17:59
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Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Армия и оружие
Турция заявляет о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе
В МО Турции говорят о нейтрализации 21 солдата сирийских вооруженных сил. Это объявлено ответом на гибель накануне солдата ВС Турции.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Армия и оружие
Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35
Эксперты проанализировали боевые характеристики вооружения Су-57 и пришли к выводу, что он не сможет с расстояния в несколько сотен километров поразить F-22 или F-35.
Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Армия и оружие
США спишут бомбардировщики B-2 Spirit
17 бомбардировщиков будут списаны уже в текущем году.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Музыка
Солист группы «Непара» выкупил название группы и её известные песни
Музыка
Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве старых песен
Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество.
Происшествия
Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол
Экономика
«Магнит» намерен открыть офис в Москве и перевести часть сотрудников
Основанный в Краснодарском крае ретейлер рассматривает возможность открыть крупный офис в столице.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи человек
В материковом Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 409.
Шоу-бизнес
Актриса из «Девчат» Инна Макарова экстренно госпитализирована
Инна Макарова была госпитализирована в одну из клиник Москвы.
Шоу-бизнес
Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто
Пристав закрыл дело по долгу актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника, передает Telegram-канал Mash.
Политика
«Он ей доверял»: Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Политика