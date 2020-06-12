Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России.

Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире

Интернет WhatsApp тестирует новую функцию Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что тестируют новую функцию, которая позволит находить сообщения по дате, передает WABetaInfo. 2

Общество Спрогнозированы сроки удвоения в России числа зараженных коронавирусом Опрошенные «Известиями» эксперты поделились предположениями о том, достигнет ли Россия показателя в один миллион заразившихся коронавирусом.

Происшествия Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости". 2

Футбол Франкфурт-на-Майне может принять финальные матчи Лиги Европы Местом проведения матчей может стать Франкфурт. При этом предполагалось, что финал Лиги Европы пройдет в польском Гданьске.

Общество В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой". 167

Игры Sony презентовала новую PlayStation Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе. 183

Футбол Экс-игрок «Зенита» Маурисио пытается получить российское гражданство Маурисио выступал в России с 2010 по 2017 год. Сначала полузащитник играл за грозненский «Терек», затем перешёл в петербургский «Зенит».

Технологии Обновление Windows 10 теперь доступно для всех Широкое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), выпущенное в конце мая нынешнего года стало доступным для всех. 61

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня. 541

Общество Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции. 96

Армия и оружие Война в Ливии приобретает серьезные масштабы: Египет направил войска Не дожидаясь срока истечения ультиматума, власти Египта направили к ливийской границе крупные армейские соединения, а также танки и авиацию.

Здоровье Губернатор Сергей Носов провел заседание правительства Магаданской области Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание регионального правительства.

Финансы Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 17

Политика Байден пригрозил Трампу военным переворотом Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. 132