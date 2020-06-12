Политика

ТАССТАССВласти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире

Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России.
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Власти США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире

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Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире

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В США подготовят доклад о «поддержке» Россией расистов в мире

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Власти США обяжут делать доклад о «поддержке расистов Россией»

РЕН ТВ17:46

В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире

Lenta.ru18:38
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