Политика
ТАССВласти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире
Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России.
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Политика
Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда
Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ 16:45
Интернет
WhatsApp тестирует новую функцию
Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что тестируют новую функцию, которая позволит находить сообщения по дате, передает WABetaInfo.
Газета.Ru 19:54
Игры
Для гениальности Кодзима не нужен: Capcom анонсировала НФ-игру Pragmata в необычном антураже
Компания Capcom анонсировала научно-фантастическую игру Pragmata.
3DNews 18:35
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Ведомости вчера в 06:46
Общество
Спрогнозированы сроки удвоения в России числа зараженных коронавирусом
Опрошенные «Известиями» эксперты поделились предположениями о том, достигнет ли Россия показателя в один миллион заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 18:16
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:13
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Авто
В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
Британская компаня Land Rover начала принимать заказы в России на новый внедорожник Defender в комплектациях SE и HSE.
Известия 08:03
Футбол
Франкфурт-на-Майне может принять финальные матчи Лиги Европы
Местом проведения матчей может стать Франкфурт. При этом предполагалось, что финал Лиги Европы пройдет в польском Гданьске.
РЕН ТВ 01:03
Общество
В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".
РИА Новости 15:55
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Общество
Фестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится
Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
РБК 15:52
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Маурисио пытается получить российское гражданство
Маурисио выступал в России с 2010 по 2017 год. Сначала полузащитник играл за грозненский «Терек», затем перешёл в петербургский «Зенит».
Чемпионат 14:08
Технологии
Обновление Windows 10 теперь доступно для всех
Широкое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), выпущенное в конце мая нынешнего года стало доступным для всех.
МонаВиста вчера в 13:45
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Общество
Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции.
РИА Новости 15:11
Армия и оружие
Война в Ливии приобретает серьезные масштабы: Египет направил войска
Не дожидаясь срока истечения ультиматума, власти Египта направили к ливийской границе крупные армейские соединения, а также танки и авиацию.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Происшествия
Семья погибшего не дождалась извинений от Ефремова
Взгляд.ру вчера в 12:56
Кино
Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли
Культуромания 10:16
Здоровье
Губернатор Сергей Носов провел заседание правительства Магаданской области
Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание регионального правительства.
MagadanMedia.ru 07:30
Кино
Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»
«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательную историю, которая затронуло мое сердце», – говорит Киану Ривз.
Evo-rus.com 09 июня в 13:20
Спорт
EA вернула в Steam: Battlefield, Mass Effect и Star Wars Battlefront
Megaobzor.com 18:06
Финансы
Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов
На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:04
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru 15:40
Здоровье
187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
Прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией CОVID-19 на Дону за сутки составил 187 человек.
Kursk.com 09 июня в 04:38
Здоровье
Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом
Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
ИА Красная Весна 17:22