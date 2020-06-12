Политика

ТАССТАССВласти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире

Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России.
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Власти США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире

РБКвчера в 19:51

СМИ: власти США будут обязаны отчитываться о «поддержке Россией расистов»

News.ruвчера в 18:15

В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире

Lenta.ruвчера в 18:38

Власти США обяжут отчитываться о «российской поддержке» расистов

Газета.Ruвчера в 18:33

В США подготовят доклад о «поддержке расизма» Россией

Комсомольская правдавчера в 19:38

Власти США обяжут делать доклад о «поддержке расистов Россией»

РЕН ТВвчера в 17:46

Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире

ТАССвчера в 17:37
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

BFM.ru 00:27
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
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Общество

РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,6K
Политика

Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

RT на русском вчера в 21:41
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Общество

За сутки в Кузбассе выявили 61 случай коронавируса

Согласно сводке кузбасского оперштаба на 11:00, 11 июня, за сутки в Кузбассе был выявлен 61 случай заражения COVID-19.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 00:24
Общество

Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы

Evo-rus.com вчера в 15:00
Гаджеты

Смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro поступают в продажу у себя на родине

Сегодня в продажу на территории Китая поступают смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro, которые получили однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 765G, экраны OLED, аккумуляторы емкостью 4000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Смартфон Oppo Reno4 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 422 долларов, версия с 256 ГБ флэш-памяти оценена в 465 долларов.
iXBT.com 00:33
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости вчера в 09:18
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующих пищевую продукцию, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 00:13
Политика

Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым

По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
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Происшествия

Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу

В Москве бойцы Росгвардии угрожали подбросить наркотики мужчине, который конфликтовал с соседями.
Газета.Ru вчера в 06:17
1,6K
Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:54
142
Общество

Режим самоизоляции в Кузбассе частично снят

Сергей Цивилев выпустил новое распоряжение о послаблении режима самоизоляции.
Сибдепо вчера в 07:45
48
Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия вчера в 03:56
1,8K
Политика

Генпрокурор Украины пожаловалась на давление со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что экс-президент страны Петр Порошенко пытался оказать на нее давление, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.
Росбалт 10 июня в 19:40
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Политика

Журналист из Франции заявил, что США угрожает участь СССР

Париж, 12 июня 2020, 07:16 — REGNUM Ситуация с распадом Советского Союза может повториться в США, считает обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре в своей статье, посвященной ситуации в США.
REGNUM 00:16
Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Общество

Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
1,9K
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
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Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском вчера в 02:45
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Здоровье

Медик рассказала об опасности холодных рук и ног

Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru вчера в 23:05
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ

Ранее некоторые зарубежные СМИ в своих публикациях выразили уверенность в том, что статистика смертности по коронавирусу в РФ некорректная, так как слишком низкая и выглядит довольно подозрительно.
Вечерний курьер вчера в 10:21
3K
Происшествия

Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
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Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
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