Проект американского военного бюджета на 2021 год требует от американских властей отчитываться по вопросу исследования поддержки расистских группировок в США и Европе. Авторы документа приписывают это России. Соответствующий проект был опубликован на сайте комитета Сената Конгресса по делам армии.

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. 37

Политика Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке. 6

Футбол Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду. 2

Экономика ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 162

Происшествия В Москве арестован бывший гендиректор крупной лизинговой компании «ТрансФин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал до 10 августа бывшего гендиректора "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда. 3

Игры Sony презентовала новую PlayStation Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе. 207

Финансы Курс доллара превысил майский максимум Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. 17

Политика Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. 34

Наука У некоторых шимпанзе в сердце растет кость Маленькие кости сердца встречались у шимпанзе разного возраста и пола, но чаще всего это были особи с типом сердечной болезни, которая встречается у шимпанзе и людей, – идиопатическим фиброзом миокарда. 10

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Экономика Dow Jones опустился на 5,5% с начала торгов Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжают снижаться, индекс Dow Jones уже опустился на 5,5% и движется к 25 000 пунктов. 4

Гаджеты После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4 Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной. 8

Киберспорт Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil. 1

Общество Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности. 30

Политика Комитет сената США одобрил оборонный бюджет Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".