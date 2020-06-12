Политика
РЕН ТВВласти США обяжут делать доклад о «поддержке расистов Россией»
Проект американского военного бюджета на 2021 год требует от американских властей отчитываться по вопросу исследования поддержки расистских группировок в США и Европе. Авторы документа приписывают это России. Соответствующий проект был опубликован на сайте комитета Сената Конгресса по делам армии.
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Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Политика
Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ
В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
Ведомости 07:17
Футбол
Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду
Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.
Soccer.ru 00:14
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Авто
Hyundai и Kia создали тепловой насос для электрических автомобилей
Автобрендом Hyundai много лет ведутся работы в данном направлении.
Car.ru 09:51
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Армия и оружие
Украинский военный эксперт заявил, что Россия при желании вернет себе Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь уверен, что если Россия захочет завладеть территорией, по которой проходит Северо-Крымский канал, то проведение такой операции в Херсонской области займет у нее максимум три дня.
Политическая Экспертиза 12:48
Происшествия
В Праге облили краской памятник Черчиллю
Известия 16:42
Происшествия
В Москве арестован бывший гендиректор крупной лизинговой компании «ТрансФин-М»
Хорошевский суд Москвы арестовал до 10 августа бывшего гендиректора "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.
Интерфакс 12:17
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Технологии
Пользователям стала доступна бета-версия ОС Android 11
Публичную бета-версию Android 11 выпустила компания Google, 11 июня сообщает The Verge.
ИА Красная Весна 13:42
Финансы
Курс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости 14:55
Политика
Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
РИА Новости 19:30
Наука
У некоторых шимпанзе в сердце растет кость
Маленькие кости сердца встречались у шимпанзе разного возраста и пола, но чаще всего это были особи с типом сердечной болезни, которая встречается у шимпанзе и людей, – идиопатическим фиброзом миокарда.
Rusargument вчера в 14:13
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Общество
Из-за коронавируса губернатор Кузбасса выпустил новое распоряжение
Режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Такое распоряжение подписал Сергей Цивилёв в четверг.
ВашГород.ру 07:18
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации в Москве
Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавирусной инфекции может начаться в декабре.
РБК 13:31
Шоу-бизнес
Виторган похвастался фото 58-летней супруги в купальнике
На снимке улыбающаяся 58-летняя жена актера в обтягивающем черном купальнике держит на руках младшую дочку.
Народные новости вчера в 10:53
Экономика
Dow Jones опустился на 5,5% с начала торгов
Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжают снижаться, индекс Dow Jones уже опустился на 5,5% и движется к 25 000 пунктов.
REGNUM 14:15
Гаджеты
После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4
Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной.
iXBT.com 08:57
Игры
Стань автогладиатором — анонсирован мультиплеерный экшен Destruction AllStars
Студия Lucid Games представила мультиплеерный автомобильный экшен Destruction AllStars.
CyberSport.ru 19:33
Технологии
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
Киберспорт
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью
Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:52
Политика
Комитет сената США одобрил оборонный бюджет
Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:53
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48