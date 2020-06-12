Политика

РЕН ТВРЕН ТВВласти США обяжут делать доклад о «поддержке расистов Россией»

Проект американского военного бюджета на 2021 год требует от американских властей отчитываться по вопросу исследования поддержки расистских группировок в США и Европе. Авторы документа приписывают это России. Соответствующий проект был опубликован на сайте комитета Сената Конгресса по делам армии.
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