Политика
РЕН ТВВласти США обяжут делать доклад о «поддержке расистов Россией»
Проект американского военного бюджета на 2021 год требует от американских властей отчитываться по вопросу исследования поддержки расистских группировок в США и Европе. Авторы документа приписывают это России. Соответствующий проект был опубликован на сайте комитета Сената Конгресса по делам армии.
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Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Интерфакс 19:37
Политика
Алексей Цыденов рассказал в прямом эфире о поправках в Конституцию
Алексей Цыденов в прямом эфире рассказал о поправках в Конституцию и ответил на вопросы жителей Бурятии.
Первое альтернативное телевидение 05:53
Общество
Американская нефть начала поступать на НПЗ в Белоруссии
Новополоцкий НПЗ («Нафтан») в Белоруссии начал приём нефти из США, сообщила пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Rambler News Service 08:39
Фигурное катание
Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
РБК вчера в 10:46
Общество
Воробьев: Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня
Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня.
Агентство Москва 14:17
Наука
Определена самая защищенная от коронавируса группа крови
У людей с четвертой группой крови вирус диагностировали в 4,1 процента случаев, у людей с третьей — в 4 процентах, у людей со второй — в 3,9 процента, у людей с первой — в 3,2 процента.
Lenta.ru 22:22
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Авто
Haval назвала внедорожник «большой собакой»
Новый внедорожник Haval, чьи изображения «Автоновости дня» опубликовали на прошлой неделе, назвали «Большой собакой» (с китайского «Da gou»).
Автоновости дня вчера в 09:42
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб
REGNUM 08 июня в 23:08
Политика
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Согласно указу Трампа, у лиц, причастных к судебным процессам МУС в отношении американских служащих, заблокируют находящиеся в юрисдикции США активы.
Газета.Ru 22:49
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК 14:54
Политика
МИД КНДР назвал безнадежными отношения с США
Глава МИДа Северной Кореи Ли Сон Гвон рассказал о безнадежности и ухудшении отношений с Соединенными Штатами по итогу двух лет с момента начала переговоров между странами.
Известия 19:01
Армия и оружие
Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия
Новейшая российская субмарина "Хабаровск", оснащенная беспилотными подводными аппаратами "Посейдон", может революционным образом изменить тактику ведения боевых действий на море, пишут американские СМИ.
Газета.Ru вчера в 10:40
Происшествия
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова, пока он был на допросе
Спорт-Экспресс 15:39
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
Кино
Эротическая драма «365 дней» стала лидером по просмотрам на Netflix
Польская эротическая драма "365 дней" режиссера Барбары Бяловас стала самым просматриваемым фильмом на Netflix, несмотря на то, что она появилась на платформе только 7 июня.
Piter.tv 08:37
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине
Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
Общество
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Гаджеты
Представлены системные требования PC-версии Death Stranding
Студия Kojima Productions анонсировала системные требования для Death Stranding на ПК.
Чемпионат 10:53
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
Политика
30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
30 лет назад Российская Федерация получила суверенитет — 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенном статусе самой большой республики СССР.
Lenta.ru вчера в 17:02
Транспорт
Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым
Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
Политика
Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
RT на русском 21:41
Общество
Глава Крыма назвал условия для въезда россиян на полуостров
Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскрыл условия для въезда россиян на полуостров после снятия ограничений по коронавирусу.
Lenta.ru 03:24
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Хоккей
СКА произвел обмен с «Трактором»
Ранее сообщалось, что СКА, "Трактор" и магнитогорский "Металлург" готовят обмен с участием игроков НХЛ.
Газета.Ru 12:24
Киберспорт
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50