Экономика
RuNews24.ruВласти США одобрили ТМК продажу «дочки» в Америке
ТМК подорожала на Московской фондовой бирже на 13%, капитализация компании составила 60 млрд рублей. На Лондонской бирже капитализация составляет 839,4 млн долларов. ТМК подписала соглашение c Tenaris о продаже 100% акций своей американской «дочки» еще в марте.
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Политика
Путин высказался о проблеме лекарств с высокой дотацией
Что касается редких орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они дорогие.
Политика
Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем
В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Политика
Путин заявил, что в Донбассе нет иностранных военных
Президент РФ Владимир Путин ответил в ходе пресс-коференции на вопрос о присутствии иностранных военных в Донбассе.
Экономика
Власти закупят российские планшеты для переписи населения
Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
Происшествия
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Здоровье
Вспышку кори зафиксировали в Тюменской области
В Тюменской области зафиксировали вспышку кори. По словам представителей Роспотребнадзора, подтвержден 21 случай заболевания.
Общество
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Транспорт
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.
Политика
Путин назвал самые сложные моменты своего президентства
Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.
Политика
Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии
Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Путин допустил отмену оговорки о двух президентских сроках подряд
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не против внесения изменений в Конституцию и отмены принципа двух сроков подряд для главы государства.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Политика
Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства
В ходе большой пресс-конференции по итогам 2019 года российский президент Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.
Спорт
Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA
Общество
Путин нашел варианты увеличения зарплат врачей
Модель развития здравоохранения в России, несмотря на проблемы, лучше оставить в нынешнем варианте, заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.
Общество
Путин ответил на вопрос о заказчиках дела Голунова
Российского президент Владимира Путина спросили про то, кто являлся заказчиками дела журналиста Ивана Голунова, у которого якобы были обнаружены наркотики.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Политика
Путин назвал верхом цинизма приравнивание СССР к фашистской Германии
Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».
Политика
Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России
Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.
Футбол
Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
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Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии
Президент РФ Владимир Путин признался, что у него смешанное отношение к законопроекту о домашнем насилии.
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Общество
Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря
Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Происшествия
Число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» превысило 60 человек
Как сообщает 20minutos, в среду до 24 часов в службу экстренной медицинской помощи обратилось 64 человека, пять из них - с переломами.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Авто
Названа стоимость Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S в России
Mercedes-AMG A45 S оценивается в 4,49 млн рублей, а Mercedes-AMG CLA 45 S будет стоить 4,59 млн рублей.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
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