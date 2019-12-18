Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВласти США одобрили ТМК продажу «дочки» в Америке

ТМК подорожала на Московской фондовой бирже на 13%, капитализация компании составила 60 млрд рублей. На Лондонской бирже капитализация составляет 839,4 млн долларов. ТМК подписала соглашение c Tenaris о продаже 100% акций своей американской «дочки» еще в марте.
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Акции ТМК на Мосбирже растут на 13% после одобрения США продажи американской «дочки»

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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.
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Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства

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Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».
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Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
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