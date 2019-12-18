Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВласти США одобрили ТМК продажу «дочки» в Америке

ТМК подорожала на Московской фондовой бирже на 13%, капитализация компании составила 60 млрд рублей. На Лондонской бирже капитализация составляет 839,4 млн долларов. ТМК подписала соглашение c Tenaris о продаже 100% акций своей американской «дочки» еще в марте.
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Акции ТМК на Мосбирже растут на 13% после одобрения США продажи американской «дочки»

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Напомним, последние появились на фоне скандала, разразившегося после участия актрисы в постельной сцене фильма «Текст».
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В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
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Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
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Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
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Трамп прокомментировал результаты голосования по импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал маршем политического самоубийства Демократической партии результаты голосования в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента.
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