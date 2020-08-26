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РБК
РБК

Власти США отказались использовать российскую вакцину от коронавируса

Американская вакцина от COVID-19 может быть готова к осени этого года. Об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в онлайн-интервью изданию Politico. «Мы не примем [результаты] испытаний от России», — также сообщил Медоуз.В источнике
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Эхо Москвы

США не примут российскую вакцину от коронавируса — об этом заявил сегодня глава аппарата Белого Дома Марк Медоуз

Эхо Москвы17:04
РБК

Власти США отказались использовать российскую вакцину от коронавируса

РБКвчера в 13:44
URA.Ru

США отказались признать российскую вакцину от коронавируса

URA.Ruвчера в 12:37
Lenta.ru

США отказались принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 11:45
РИА Новости

США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 11:37
Комсомольская правда

Белый дом не примет результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 11:32
ТАСС

В Белом доме заявили, что не стали бы использовать российскую вакцину от коронавируса

ТАССвчера в 10:37

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
RT на русском22:31
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Названы отличия универсальных десантных кораблей от «Мистралей»

Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в Керчи два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" в более выгодную для российского флота сторону, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
РИА Новости01:18

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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