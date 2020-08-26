Власти США отказались использовать российскую вакцину от коронавируса

Американская вакцина от COVID-19 может быть готова к осени этого года. Об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в онлайн-интервью изданию Politico. «Мы не примем [результаты] испытаний от России», — также сообщил Медоуз.