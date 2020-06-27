Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВласти США отказались комментировать статью NYT о России и Афганистане

Напомним, 26 июня в газете The New York Times была опубликована статья, в которой утверждалось, что одно из подразделений военной разведки России якобы предлагало боевикам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.
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с чего всё началось

Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
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RT на русском12:35

В Белом доме отказались комментировать слухи о связи России и «Талибана»

News.ru14:55
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Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили

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Компания Microsoft запустила новое приложение, посредством которого пользователи смогут восстанавливать потерянные или удаленные данные.
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