Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВласти США отказались комментировать статью NYT о России и Афганистане

Напомним, 26 июня в газете The New York Times была опубликована статья, в которой утверждалось, что одно из подразделений военной разведки России якобы предлагало боевикам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось

Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
РИА Новостивчера в 11:56

Подробнее о событии

Движение «Талибан» ответило на публикацию NYT о связях с Россией

Газета.Ruвчера в 15:08

В Белом доме отказались комментировать слухи о связи России и «Талибана»

News.ruвчера в 14:55

«Талибан»* опроверг сообщение американской прессы о связях с Россией

Комсомольская правдавчера в 13:16

В США отреагировали на сообщения о «связи» России с талибами

Взгляд.рувчера в 14:17

Белый дом не стал комментировать статью NYT о связях «Талибана» с Россией

РИА Новостивчера в 14:08

В «Талибане» прокомментировали публикацию NYT о «связях с Россией»

RT на русскомвчера в 12:35

Власти США не комментируют статью NYT о России и Афганистане

ТАССвчера в 10:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Единоборства

Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC

Российская газета 00:54
Экономика

Депутаты хотят повысить размер почасовой оплаты труда

Эксперты считают, что как раз введение минимальной почасовой оплаты способно оградить временных сотрудников от произвола работодателей.
Мир новостей 26 июня в 06:37
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
154
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
510
Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
15
Политика

Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах

Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике.
Южный Федеральный вчера в 03:36
395
Футбол

Карпин сравнил с тюрьмой проживание игроков ФК «Ростов»

Напомним, что шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом. Из-за этого клуб отправился на карантин.
Rostov gazeta вчера в 14:40
Авто

Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию

Letnews.ru 25 июня в 03:04
16
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
945
Футбол

Немецкий легионер «Динамо» рассказал, чем его удивила Россия

Немецкий футболист московского "Динамо" Максимилиан Филипп рассказал, чем его поразила Россия после переезда из Германии.
РИА Новости вчера в 03:39
1
Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
144
Шоу-бизнес

Кристина Асмус и Гарик Харламов решили вопрос о недвижимости

После 8 лет брака Кристина Асмус и Гарик Харламов приняли решение развестись.
Srnsk 25 июня в 05:07
7
Общество

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года увеличится.
iReactor 26 июня в 02:33
26
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
127
Общество

В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило 1,5 тысячи

Всего в регионе официального зарегистрировано 1532 пациента с коронавирусом, 648 человек вылечились, девять скончались.
REGNUM 26 июня в 00:46
62
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 26 июня в 01:50
3,1K
Здоровье

Названы лучшие продукты для очищения легких от вредной слизи

Что происходит 00:45
9
Игры

The Last of Us Part II возглавила японский чарт продаж видеоигр

CyberSport.ru 25 июня в 10:52
21
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
6,8K
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости 26 июня в 17:56
5,7K
Космос

Эксперт: Кремль готовится к параду планет

Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков.
Deita.ru вчера в 21:00
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета вчера в 02:56
273
Происшествия

Пропавшую в Саратове Татьяну Трифонову нашли живой

Вчера в Ленинском районе Саратова нашли живой 70-летнюю Татьяну Трифонову. Об этом сообщили волонтеры в группе "Лиза Алерт Саратов".
Взгляд-инфо вчера в 02:21
Происшествия

СК закрыл дело о доведении до суицида срочника в Воронеже

Следственный комитет закрыл уголовное дело о гибели солдата-срочника из Иркутской области Дмитрия Вебера, тело которого ранее было обнаружено в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 19:01
135
Общество

На следующей неделе туляков ожидает похолодание

На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 26 июня в 07:15
378
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 12:58
2
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 26 июня в 14:38
1K
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
455
Происшествия

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО).
РБК 00:37
2
Экономика

Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию

Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru 26 июня в 07:40
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное