Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти США отменили решение по визам для иностранных студентов

Власти США во вторник отменили распоряжение, которое аннулировало визы находящихся в стране иностранных студентов, чьи занятия из-за коронавируса были переведены исключительно в онлайн-формат, сообщает издание The Hill.
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Американская администрация отменила решение о высылке иностранных студентов, которые полностью обучаются онлайн

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