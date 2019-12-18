Политика

Lenta.ruLenta.ruВласти США заберут доходы от книги Сноудена

Власти США имеют право забрать доходы от книги «Личное дело» бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Такое решение принял окружной судья штата Вирджиния, передает Bloomberg.
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Правительство США заработает на книге Сноудена

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Если не вернем, то хотя бы заработаем. Правительство США заявило права на доход от продажи книги сбежавшего разведчика Сноудена

Фонтанка.Ру00:57

Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден не имеет права получать доходы от публикации своей книги

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Суд в США постановил, что Сноуден не имеет права на доходы от публикации своей книги

ТАСС01:10

Суд установил право США на получение доходов с продаж книги Сноудена

Известия01:04

Власти США заберут доходы от книги Сноудена

Lenta.ru02:17

Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена

РИА Новости00:45
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Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
РБК 05:53
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ФСБ задержала в Керчи судебных приставов за взятки

В крымском городе Керчь сотрудники республиканского УФСБ задержали начальник отдела судебных приставов, его заместителя и подчиненного за получении взятки.
Южная служба новостей 06:00
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Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
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Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
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Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
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В Москве под угрозой закрытия оказалась 11-я гинекологическая больница

Рейдерским захватом называют врачи гинекологической больницы во Втором Щипковском переулке события, которые происходят в клинике с начала месяца.
Эхо Москвы 06:03
Музыка

Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Телепрограмма вчера в 07:08
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
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В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
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На шесть баз в Сирии вернулись военные США

Комсомольская правда 06:39
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Володин обвинил кабмин в затягивании исполнения послания Путина

По словам Володина, «было бы правильно ускорить внесение в Госдуму законопроектов, которые должны завершить законодательное обеспечение решения задач, которые поставил президент».
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Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках

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Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
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Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
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Скрипаль обругала британского посла после его заявления

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.
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Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
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Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
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