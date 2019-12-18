Политика
Lenta.ruВласти США заберут доходы от книги Сноудена
Власти США имеют право забрать доходы от книги «Личное дело» бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Такое решение принял окружной судья штата Вирджиния, передает Bloomberg.
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Политика
Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию
Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Происшествия
ФСБ задержала в Керчи судебных приставов за взятки
В крымском городе Керчь сотрудники республиканского УФСБ задержали начальник отдела судебных приставов, его заместителя и подчиненного за получении взятки.
Общество
Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева
Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации
Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Кино
Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Здоровье
В Москве под угрозой закрытия оказалась 11-я гинекологическая больница
Рейдерским захватом называют врачи гинекологической больницы во Втором Щипковском переулке события, которые происходят в клинике с начала месяца.
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Футбол
«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря
Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Армия и оружие
На шесть баз в Сирии вернулись военные США
Политика
Володин обвинил кабмин в затягивании исполнения послания Путина
По словам Володина, «было бы правильно ускорить внесение в Госдуму законопроектов, которые должны завершить законодательное обеспечение решения задач, которые поставил президент».
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках
Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
Политика
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января
Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске стала похожа на свою знаменитую сестру
Наталья Фриске опубликовала в сторис инстаграма фотографии и видео, на которых была очень похожа на свою знаменитую сестру певицу Жанну Фриске.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Политика
В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»
Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Политика
Скрипаль обругала британского посла после его заявления
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.
Политика
«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Политика
Максим Соколов согласован на должность вице-губернатора Петербурга
Ранее губернатор Александр Беглов направил в заксобрание предложение согласовать кандидатуру Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Авто
АвтоВАЗ запустил сборку серийной версии модернизированной Lada 4x4
Передние сидения для трехдверных версий приобрели усовершенствованный механизм складывания, а на заднем ряду кресел красуются два подголовника, что положительно отразилось на общем уровне безопасности внедорожника.
Экономика
МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России
Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
Космос
Китай успешно запустил два новых спутника системы «Бэйдоу»
С космодрома Сичан, расположенного на юго-западе Китая в провинции Сычуань, был успешно произведён запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы «Бэйдоу».