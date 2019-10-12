Экономика
ТАССВласти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Иск был подан в суд Манхэттена. Он связан с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) токенов Gram.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.РБК17:13
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Шоу-бизнес
Юлия Барановская в слезах рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками неприятной новостью.
Телепрограмма 13:06
Происшествия
Зюганов прокомментировал идею об отмене моратория на смертную казнь
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возможность отмены в России моратория на смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних.
RT на русском 18:20
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей вчера в 08:42
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Саратове
Инфо24 09 октября в 02:43
Футбол
Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни
«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
ProstoProSport 09 октября в 13:15
Происшествия
В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой
Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Технологии
Mastercard и Visa выходят из проекта Facebook Libra
Ранее из проекта вышла компания PayPal, после того, как на будущую криптовалюту Libra ополчились финансовые регуляторы, а в Европе и вовсе власти Франции и Германии заявили, что не допустят применения Facebook Libra в ЕС.
IT-World 19:27
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Политика
Судебный процесс по «Конкорду» Пригожина начнется в США в апреле
Судебный процесс по делу российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина, обвиняемой во вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, начнется 6 апреля 2020 года, сообщил ТАСС со ссылкой на график рассмотрения дела в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия.
Коммерсантъ 21:12
Экономика
Греф: Сбербанк отменит «банковский роуминг» в 2020 году
Сбербанк планирует отменить комиссии за межрегиональные переводы в 2020 году.
News.ru 08:02
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Музыка
Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет
На экране появился видеоанонс с информацией о том, что группа «Кино» выступит 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 6 ноября в Москве на ВТБ Арене.
Gazeta.SPb 17:57
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 11:41
Футбол
Молодежная сборная России вырвала ничью у Польши в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в отборочном матче Евро-2021.
Спорт-Экспресс 11:53
Политика
Путин заявил о неспособности Зеленского развести войска в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение войск в Донбассе.
РБК 05:48
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Политика
Путин заявил, что он не против либерализма
Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
Московский Комсомолец 05:55
Здоровье
Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм
Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
РБК вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Наука
Скорость ходьбы рассказала о старении мозга
Исследование почти тысячи жителей Новой Зеландии показало, что скорость ходьбы связана со старением мозга: у людей с медленной походкой он оказался старше.
ТАСС Наука 12:06
Театры
Умер актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков
Вчера, 10 октября, в возрасте 42 лет скончался актер Казанского театра юного зрителя — Заслуженный артист республики Татарстан Арсений Курченков.
Татар-информ вчера в 23:46
Происшествия
Ушла продавать машину и пропала: в Екатеринбурге ищут девушку со шрамом на шее
В Екатеринбурге добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 27-летнюю Ксению Каторгину.
КП - Екатеринбург 17:31
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Политика
Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
РБК 20:11