Экономика

ТАССТАССВласти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Иск был подан в суд Манхэттена. Он связан с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) токенов Gram.
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Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс17:50

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС18:17

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

RT на русском17:57

Комиссия по ценным бумагам США подала иск к Telegram Group Inc

РИА Новости18:30

Власти США подали иск о временной приостановке ICO Telegram Дурова

Коммерсантъ17:44

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РЕН ТВ17:33

Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова

РБК17:32
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На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
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Глава министерства внутренней безопасности США ушел в отставку

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Порядка 80% опрошенных пользователей социальной сети «ВКонтакте» считают, что нужно вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей.
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«В районе населённого пункта Новоастраханское отмечено нахождение ЗРК «Бук» на временной позиции второй батареи 223-го зенитно-ракетного полка ВФУ», — сообщил Осадчий.
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Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek.
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Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи

Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
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Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
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Новый Volvo XC40 получит мультимедийную систему на базе Android

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