Экономика
ТАССВласти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Иск был подан в суд Манхэттена. Он связан с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) токенов Gram.
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Армия и оружие
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Происшествия
Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru 17:19
Космос
В галактиках из созвездия Водолея нашли космическую паутину
МИР 24 09 октября в 07:33
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека.
РИА Новости 20:05
Политика
Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
REGNUM 14:18
Гаджеты
В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона
Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Вести.Хайтек 09 октября в 12:59
Экономика
Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных
Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин.
Известия 09:25
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета 16:32
Политика
Назначена дата начала судебного процесса по делу «Конкорда»
Суд по делу российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину, начнется 6 апреля 2020 года.
Народные новости 20:36
Космос
Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом
Помимо Risk List, 2019 SU3 также находится в приоритетном списке агентства: это означает, что ESA пристально следит за траекторией астероида.
Российская газета 05:07
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Находящаяся в разработке игровая приставка Sony PlayStation 5 поступит в продажу в октябре 2020 года.
Мой район (г. Москва) 09 октября в 03:26
Политика
Глава министерства внутренней безопасности США ушел в отставку
Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кевин Макалинан подал в отставку, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 20:32
Происшествия
Около 80% пользователей «ВКонтакте» поддержали смертную казнь
Порядка 80% опрошенных пользователей социальной сети «ВКонтакте» считают, что нужно вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей.
Известия 19:59
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 08:22
Армия и оружие
НМ ЛНР сообщила об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
«В районе населённого пункта Новоастраханское отмечено нахождение ЗРК «Бук» на временной позиции второй батареи 223-го зенитно-ракетного полка ВФУ», — сообщил Осадчий.
ИА Новороссия 15:30
Армия и оружие
В Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций
Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek.
РИА Новости 16:59
Гаджеты
Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
News.ru 10:13
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Pravda.Ru вчера в 22:40
Культура
Масляков прокомментировал слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков был удивлён высказыванием стендап-комика Нурлана Сабурова, который заявил о взносах команд для участия в игре.
Общественная служба новостей 09 октября в 11:23
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан 20:00
Гаджеты
Новый Volvo XC40 получит мультимедийную систему на базе Android
Новый информационно-развлекательный комплекс на базе Android предлагает клиентам шведской марки беспрецедентную персонализацию, а также интуитивноет управление и новые технологии, а также сервисы Google.
32CARS.ru 09 октября в 03:10
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41