Экономика
ТАССВласти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Иск был подан в суд Манхэттена. Он связан с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) токенов Gram.
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Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 13:20
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Политика
Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17
Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.
РБК вчера в 09:20
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Хоккей
Дубль Киселевича принес ЦСКА победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:39
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Политика
Трамп разрешил Минфину США вводить санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп предоставил главе американского казначейства полномочия вводить экономические санкции против Турции.
REGNUM 16:38
Наука
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Политика
Экс-посол США на Украине вопреки Трампу даст показания Конгрессу
Демократы в Конгрессе желают задать Йованович вопросы о её контактах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, самим президентом США и другими фигурантами расследования.
REGNUM вчера в 01:15
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Телеканал 360° 12:06
Шоу-бизнес
Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 16:59
Армия и оружие
Турция сообщила о ликвидации почти 400 курдов с начала операции в Сирии
Турецкое Минобороны обновило данные о погибших сирийских курдах, которых Турция признает террористами, с начала операции в Сирии.
Национальная служба новостей 18:10
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru вчера в 00:00
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем
Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Комсомольская правда 07:35
Общество
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Lenta.ru 09:39
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Теннис
Медведев обыграл Фоньини и вышел в полуфинал турнира в Шанхае
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини в четвертом круге турнира в Шанхае.
Sport24.ru 02:10
Музыка
Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет
На экране появился видеоанонс с информацией о том, что группа «Кино» выступит 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 6 ноября в Москве на ВТБ Арене.
Gazeta.SPb 17:57
Футбол
Чехия обыграла Англию в квалификации на Евро-2020
Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Англии в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 16:42
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Кино
«Джокер» собрал первый миллиард рублей в российском прокате
Gazeta.SPb 18:49
Наука
В египетской гробнице нашли древнейшую карту загробного мира
Надпись представляет собой сочетание иероглифов и символов, известных в Древнем Египте как «Книга двух путей» – это своеобразная «иллюстрация» путешествия умершего через потусторонний мир.
МИР 24 09 октября в 04:42